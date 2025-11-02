Empate de fuego en el Clásico 141

El Clásico Regiomontano número 141, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, culminó en un apasionante empate 1-1 entre Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL en el Estadio BBVA. El duelo, ríspido e intenso como es costumbre, tuvo de todo: un gol agónico de penal, una expulsión, y un golazo de rebote para sellar la paridad.

El partido se mantuvo cerrado y con pocas oportunidades claras en gran parte del primer tiempo. Sin embargo, el drama llegó justo antes del descanso. Una jugada dentro del área felina, donde Germán Berterame fue derribado por Jesús Angulo, terminó con la marcación de un penal a favor de Rayados y la expulsión del defensa auriazul por doble amarilla.

Desde los once pasos, el español Sergio Canales no perdonó. Con un cobro magistral de pierna izquierda, venció a Nahuel Guzmán para poner el 1-0 a favor de La Pandilla en el minuto 45+4′.

El Empate y la Polémica

Con un hombre menos, Tigres salió al complemento con una estrategia inteligente, buscando ser vertical y aprovechar la calidad de sus atacantes. El esfuerzo felino dio frutos al minuto 67′. Tras una jugada entre Gignac y Brunetta, fue el argentino Ángel Correa quien se encontró con el balón en el área y, con un potente derechazo, venció a Santiago Mele para anotar el 1-1 definitivo, estrenándose como goleador en el Clásico Regio.

El encuentro mantuvo la tensión hasta el final, con ambos equipos buscando el gol de la victoria. La afición de Monterrey vibró con su equipo, que no pudo aprovechar la superioridad numérica en la segunda mitad.

Con este resultado, tanto Rayados como Tigres se mantienen en los primeros puestos de la tabla del Apertura 2025, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular. El Clásico 141 no definió un ganador, pero sí dejó en claro que la pasión y la rivalidad están más vivas que nunca.