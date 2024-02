Empate ante Vancouver deja tranquilo a Siboldi: “Merecíamos ganar”

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sacaron un valioso empate ante el Vancouver Whitecaps, resultado que deja muy tranquilo a Robert Dante Siboldi.

Sus razones fueron en primera por André Pierre-Gignac, quien se reencontró con el gol tras volver de un problema estomacal y en segunda, porque considero que merecían ganar el duelo.

“Me deja tranquilo por él (André), se lo merece y trabaja por eso, poco a poco ha ido tomando el aspecto físico, hoy inicio, lo vimos bien, esta agarrando ritmo y condición fisica y tiene un gran golpeo que a balón parado es letal, hoy tuvo la posibilidad de demostrarlo.

Pero me deja tranquilo porque no merecíamos perder, se lleva los reflectores André por su gol pero es destacable que nunca se bajaron los brazos, nunca se dejó de intentar, los cambios estuvieron bien, revolucionaron el partido, tenemos esa linda problemática de elegir un once inicial los que entran y los que no, son competitivos”, comentó post partido.

En cuando al rival, el uruguayo estableció no estar sorprendido, pues son una plantilla con calidad, esto considerando que los canadienses aún están sin actividad en su Liga doméstica.

“Lo veníamos enfrentando desde la Leagues Cup, no hubo variante, si bien ellos están en pretemporada pero es el mismo plantel que enfrentamos antes, jugaron de la misma manera, es un buen plantel, buenos jugadores, buen entrenador que conocen a la perfección, y saca de sacar lo mejor de ellos, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que hace transiciones rápidas y son peligrosa en salida nuestras recuperan y tocan rápido, nos encontramos con un gol abajo, las circunstancias fueron favorable para ellos, se agruparon bien, fue difícil penetrarle pero gracias a una genialidad de André de tiro libre, logramos el empate que es bueno”, añadió.

Asimismo, dejó en claro cuáles son los factores a mejorar de cara a la vuelta del próximo miércoles en el ‘Volcán’.

“Vamos a ver el video y analizar bien cómo fue el partido, no creo que haya grandes cambios de ellos ni nosotros, sólo la ventaja del gol de visitante que tendremos que jugar un partido inteligente.

No creo que salgan a buscar el juego de inicio, tenemos que ser inteligentes en ese aspectos, paciencia con la pelota, buscar espacios y atacar por los costados que es la parte más vulnerable de ellos, hay que plantear bien el juego para sacar un buen resultado”, comentó.

Los felinos llegarán hasta las 21:30 horas del jueves a la Sultana del Norte, donde seguirán su preparación en el torneo doméstico, en el que enfrentarán al Santos el fin de semana.