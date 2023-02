Emocionado y agradecido con el apoyo de la gente: Ruiz tras su debut triunfal como DT de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ganaron 4-2 a Pumas, resultado que significó un debut triunfal para Marco Antonio Ruiz en el banquillo felino.

El estratega reconoció su emoción por el marcador, señalando que no es ningún improvisado como entrenador tras si experiencia a nivel selección.

“Estoy emocionado y contento, a veces la gente no sabe todo lo que ha costado llegar hasta este momento, tengo 14 años en dirección técnica, he picado piedra por todos lados, poca gente sabe pero tengo casi 100 juegos dirigidos a nivel internacional en selección nacional, no soy ningún improvisado pero si se que tengo que trabajar y seguir ganando las oportunidades, teniendo un plantel tan rico es más fácil, es la labor de convencerlos y de trabajar”, comentó.

Sobre la respuesta de la gente y sus coreos y porras, el “Chima” agradeció tanto al público como a sus jugadores los cuales ve con hambre para volver a ser campeones.

“La respuesta de los muchachos fue buena, no esperaba menos de ellos porque tengo el conocimiento del plantel, a pesar de que tuvimos dos entrenamientos tratamos de hacer puntos concretos, lo demás es compromiso, el equipo lo está y veo ganas y hambre de este plantel para ser campeón nuevamente.

De la gente, mi agradecimiento total, he sabido lo que significa estar en Tigres, la historia de este equipo y me ha tocado estar en el inicio de esta historia de Sinergia Deportiva y ahora afortunado de estar recogiendo esos frutos de lo que es este equipo, agradecerle el apoyo y este es le primer paso, esperemos ir poco a poco consiguiendo resultados”, añadió.

Los felinos descansarán en el podio de la clasificación una semana más, esperando su partido contra Juárez del siguiente martes.