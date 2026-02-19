El ‘Volcán’ podría ser sede de entrenamiento mundialista

El Estadio Universitario está a un paso de ser designado como centro oficial de entrenamiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de una reciente visita de inspección por parte de autoridades internacionales, el inmueble que funge como casa de Tigres UANL habría cumplido con cada uno de los lineamientos exigidos para operar durante el verano mundialista.

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa deportiva, la directiva felina ya suscribió el acuerdo correspondiente para poner a disposición sus instalaciones durante el periodo oficial del torneo. Incluso, un grupo de especialistas enviados por la FIFA evaluó recientemente las condiciones del terreno de juego y otorgó su aprobación tras revisar el estado del césped.

En este escenario, la Seleccion de Japon se perfila como la selección con mayores posibilidades de establecer su base en el llamado “Volcán”. El combinado asiático integra el Grupo F y tiene programado uno de sus compromisos en Monterrey, específicamente en el Estadio BBVA.

La ubicación estratégica de Nuevo León, a corta distancia de la frontera con Estados Unidos, representa un punto atractivo para el conjunto nipón, que también disputará encuentros de la fase de grupos en Dallas y Kansas City.

Además del uso del estadio durante las fechas determinadas por la FIFA, la federación japonesa sostiene conversaciones directas con Tigres para emplear el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como campamento previo de preparación. Este complejo no figura oficialmente como sede avalada por el organismo rector del futbol mundial, por lo que el posible convenio sería exclusivamente entre la institución regiomontana y la federación asiática. Tampoco se descarta la organización de un amistoso a puerta cerrada como parte de su adaptación.

Tranquilidad para la Liguilla

Entre la afición existía inquietud ante la posibilidad de que la FIFA asumiera el control del estadio semanas antes del inicio del Mundial, lo que podría afectar una eventual participación de Tigres en la Liguilla. No obstante, dentro de las negociaciones se habría establecido una cláusula que permitiría al club disputar la fase final del torneo local en su casa, aun cuando el recinto esté considerado como centro de entrenamiento para la justa mundialista.