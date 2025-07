El ‘Vasco’ Aguirre asegura que buscará vencer a Honduras con humildad y respeto

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este martes a Honduras por reponerse de un mal inicio en la Copa Oro y advirtió que este miércoles saldrá a vencerlo en la semifinal, con humildad y respeto.

“Buscaremos vencer a un rival que se repuso de un inicio raro para estar merecidamente en semifinales; nos conocemos demasiado y esperamos seguir creciendo desde la humildad y el respeto”, dijo ‘el Vasco’ en una rueda de prensa.

Honduras fue goleado 6-0 por Canadá en su debut en el torneo, pero luego venció por 2-0 a El Salvador y por 2-1 a Curazao, para avanzar a cuartos de final, etapa en la que eliminó a Panamá en la tanda de penaltis.

En el aniversario 24 de su debut como entrenador de México, en las primeras de las tres veces en las que ha comandado al Tri, Aguirre recordó su primer partido en el que venció en el Azteca a Estados Unidos por 1-0.

“No tenía idea (del aniversario), aunque me acuerdo de ese día. No esperaba que me llamaran; ganamos con un gol de Jared Borgetti. Ya pasaron 24 años y soy abuelo. En este tiempo hemos crecido mucho, sobre todo en lo físico y en la mentalidad”, explicó.

El técnico asistió a la rueda de prensa con la novela “México”, de Pedro Ángel Palou, uno de los escritores más portentosos de México, quien fue árbitro de fútbol, aunque el seleccionador no conoce ese dato.

Al referirse al libro, recomendó su lectura, al decir que se trataba de la historia de la Ciudad de México y del país, al que este miércoles tratará de representar de la mejor manera.

“Hemos avanzado en el orgullo de estar en la selección; veo a los que no están con ganas de venir y los que están con ganas de no irse; hemos generado un ambiente de trabajo y armonía con un sentido de pertenencia”, aseveró.

Aguirre se mostró despreocupado por la baja del lateral Jesús Gallardo y dijo tener futbolistas de calidad para sustituirlo, entre ellos Mateo Chávez, primer candidato para jugar ante Honduras.

El defensa Johan Vásquez, del Génova italiano, dijo no saber si México es favorito ante Honduras, pero es lo de menos.

“El plantel se siente con confianza para competir”, aseguró.