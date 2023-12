El ‘Turco’ Mohamed renuncia a los Pumas y Gustavo Lema lo reemplaza

México, 12 dic (EFE).- El argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed dio a conocer este martes su renuncia como entrenador de los Pumas UNAM y anunció que su auxiliar, su compatriota Gustavo Lema, lo sustituirá en el cargo para el torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano.

“Es una decisión para descansar un poco y liberar la cabeza. Siento que a veces la mochila se carga de más, a veces es muy estresante y la energía no me llegaba para empezar otra vez”, explicó Mohamed, antiguo estratega del Celta de Vigo español.

El Turco, de 53 años, asumió como técnico de los felinos en abril pasado para dirigir los últimos tres partidos del torneo Clausura 2023, en el cual no consiguió clasificar al equipo a la fase final.

En su segundo certamen, el presente Apertura 2023, Mohamed metió a los Pumas hasta las semifinales con la sexta nómina más baja de México según el sitio especializado Transfermarkt.

“Para que no haya especulaciones, no voy a trabajar en otro equipo, voy a descansar, ese es el único motivo de mi salida. No hay ninguna propuesta de otro club y el proyecto sigue en pie con Gustavo”, añadió Mohamed, quien hizo campeón de la Copa Sudamericana al Independiente argentino en 2010.

El manejador oriundo de Buenos Aires afirmó que se encuentra en deuda con los Pumas, a los que le gustaría regresar a dirigir en un futuro, sin embargo, su deseo es que Lema se quede por muchos años en el banquillo universitario.

“Las cuentas que hicimos son buenas a secas, nos faltó llegar a la final para que sean muy buenas, pero cuando haces cuentas de la columna vertebral del equipo y cómo la afición se identificó con él es positivo y el proyecto pinta para ser excelente con Gustavo, quien tiene todas las ganas y capacidad de hacerlo”.

Lema agradeció que Mohamed lo propusiera para ser su sucesor en el cargo y confió que los 20 años que ha estado como parte de su cuerpo técnico sean suficientes para entrenar a uno de los cuatro equipos con más afición en el fútbol mexicano.

“Creemos que podemos continuar con lo construido por Tony en la manera de trabajar, son muchos años juntos y hay un idea común. En Pumas empezamos con una ventaja porque conocemos al plantel”, señaló Lema, de 55 años.

El oriundo de Buenos Aires ha acompañado a Mohamed en su aventura por el Independiente, el Celta de Vigo, en el Atlético Minerio brasileño y en los tres títulos de liga en México (Tijuana, América y Monterrey), entre otro clubes.

“En esta segunda etapa del proyecto el objetivo es reforzar la parte de arriba del equipo, el ataque, es algo que se viene hablando con la dirigencia desde que estaba con Tony y ahora sin él las ideas son las mismas”, sentenció Lema.

