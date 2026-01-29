El trofeo del Mundial vendrá a Monterrey en marzo

*Cada vez más cerca la Copa del Mundo.

A poco más de cuatro meses para que ruede el balón en la Copa del Mundo, la emoción crece de manera acelerada en todo el país, y con mayor fuerza en estados con profunda tradición futbolera como Nuevo León. En ese contexto, la entidad se alista para recibir el Repechaje Internacional que definirá a las últimas selecciones invitadas a la máxima cita del futbol.

Como parte de la cuenta regresiva y manteniendo una costumbre que se ha consolidado con los años, el trofeo más emblemático del balompié mundial realizará una gira por territorio mexicano, con paradas en distintas ciudades, incluida Guadalupe, una de las sedes oficiales del Mundial.

La llamada Sultana del Norte albergará el evento del 14 al 16 de marzo, fechas en las que la Copa del Mundo será exhibida en el Estadio Monterrey, inmueble que también tendrá actividad mundialista al recibir cuatro encuentros durante el torneo.

Siguiendo el formato de ediciones anteriores, el acceso para los aficionados será gratuito. Únicamente será necesario registrarse previamente en línea, de acuerdo con las indicaciones que dará a conocer en los próximos días la empresa refresquera patrocinadora de la FIFA.

Recorrido nacional del trofeo

La gira del trofeo contempla nueve paradas en México entre los meses de febrero y junio, culminando poco antes del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado en el Estadio Azteca.

–Estadio BBVA (Monterrey): 14 al 16 de marzo

La visita del trofeo promete convertirse en uno de los eventos más esperados por los aficionados, quienes podrán tomarse fotos y vivir de cerca la antesala del torneo más importante del futbol mundial.