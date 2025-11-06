El Tri enfrenta fecha FIFA con bajas sensibles

Ciudad de México. – La Selección Mexicana de Fútbol se prepara para cerrar el año 2025 con duelos amistosos ante Uruguay y Paraguay, pero lo hará con una delantera mermada debido a una ola de lesiones que ha afectado a varios de sus jugadores clave. El director técnico, Javier “Vasco” Aguirre, tendrá que replantear su esquema ofensivo ante las sensibles ausencias confirmadas.

Las Bajas Confirmadas

Las lesiones han golpeado con fuerza a hombres fundamentales en el ataque y las bandas del Tricolor:

Jugador Lesión / Motivo Tiempo Estimado de Baja Santiago Giménez Molestia crónica en el tobillo (requiere intervención/reposo) Al menos 1 mes Julián Quiñones Lesión muscular en el posterior 3 semanas Alexis Vega Molestias en el muslo Descartado César Huerta Lesión muscular Descartado

La baja más notoria es la de Santiago Giménez, el delantero del AC Milan, quien anunció que debe parar para atender una molestia en el tobillo que ha arrastrado por varios meses. Su ausencia es un duro golpe, pues es considerado una de las principales promesas del ataque mexicano.

A esto se suma la de Julián Quiñones, quien sufrió un problema muscular con su club en la liga árabe, dejándolo fuera por cerca de tres semanas y perdiéndose así su oportunidad en esta concentración.

Regresos y Oportunidades

No todo son malas noticias para Aguirre. El Tri sí podrá contar con el regreso de dos pilares que se perdieron convocatorias anteriores por lesión:

(Fenerbahce), pieza clave en el mediocampo. Raúl Jiménez (Fulham), quien vuelve a la lista tras recuperarse de problemas físicos.

Las ausencias en la delantera abren la puerta a nuevas caras o a jugadores que buscan consolidarse. Se especula fuertemente con la posible convocatoria de Armando ‘Hormiga’ González (Chivas), quien ha tenido un gran desempeño goleador en la Liga MX, como una alternativa ante la falta de delanteros.

La Selección Mexicana tendrá que demostrar capacidad de adaptación en sus últimos compromisos del año ante las complicaciones físicas de su plantel.