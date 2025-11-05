El Tottenham confirma que fue Udogie el jugador amenazado por un agente de futbolistas

Londres, 5 nov (EFE).- El Tottenham Hotspur confirmó que su jugador Destiny Udogie fue presuntamente amenazado con un arma por un agente de futbolistas el pasado 6 septiembre en Londres, y ha mostrado todo su apoyo al defensa italiano y a su familia.

“La entidad ha estado proporcionando apoyo a Destiny y a su familia desde el incidente y continuará haciéndolo. Dado que se trata de un asunto legal en curso, no podemos realizar más comentarios”, señaló el club inglés en un comunicado.

El lunes, la cadena británica BBC informó de que un jugador de la Premier League había sido víctima de un intento de chantaje y amenazas con arma de fuego.

Según fuentes policiales, no se registraron heridos durante el incidente, aunque otra persona también habría sido víctima de chantaje y amenazas por parte del mismo individuo.

Udogie, de 22 años, fichó por el Tottenham en 2022 procedente del Udinese por 15 millones de libras (17 millones de euros) y regresó cedido al club italiano antes de incorporarse definitivamente a los ‘spurs’ en 2023.

Desde entonces, ha disputado 76 partidos con el conjunto inglés y suma 12 internacionalidades con la selección italiana.

