El Tottenham condena los insultos racistas contra Mathys Tel en redes sociales

Londres, 14 ago (EFE).- El Tottenham Hotspur expresó su condena ante los insultos recibidos por el delantero Mathys Tel en redes sociales, tras la derrota del club londinense en la tanda de penaltis ante el París Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA, en la que el francés falló una de las dos penas máximas de su equipo.

Tel, de 20 años, asumió la responsabilidad de lanzar un penalti durante la tanda decisiva, un gesto que, según el Tottenham, demuestra “valentía y coraje”, frente a los agresores a los que calificó de “cobardes” por ocultarse tras “perfiles y nombres de usuario anónimos” para difundir “opiniones aborrecibles”.

La entidad aseguró que trabajará en coordinación con las autoridades y las plataformas de redes sociales para “tomar las medidas más contundentes posibles” contra cualquier persona que pueda ser identificada como autora de los ataques racistas.

“El Tottenham está con Mathys”, concluyó el comunicado del club que reiteró su compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación.

(c) Agencia EFE