El Súper Óvalo Chiapas es una buena pista para salir con la victoria para el Alpha Racing

La segunda cita de NASCAR México Series en 2024 está por llegar, y con ella una buena oportunidad para Rogelio López, Eloy Sebastián López y el Alpha Racing de obtener su otro triunfo en la temporada en las máximas categorías de autos stock en nuestro país.

Rogelio ve en el Súper Óvalo Chiapas, ubicado en Berriozábal, una buena opción para salir con la victoria puesto que el equipo cuenta con una buena puesta a punto en esta pista, en la cual intentará adjudicarse la bandera a cuadros.

“Tuxtla es una pista que me gusta y que se me da como piloto. Hay una buena puesta a punto para el auto, sin embargo, no hay que confiarnos porque eso nos puede cortar a la hora de la calificación y en la carrera misma”, explicó el piloto del auto #6 AKRON-Volaris.

Sobre la estrategia a utilizar tanto él como su coquiero, Eloy Sebastian con el auto #9 YAVAS-Volaris-Gates en NASCAR Challenge, “Roger” aseguró que habrá que ir poco a poco, pues apenas está comenzando la temporada, razón por la cual tener paciencia será fundamental en las aspiraciones del equipo por lograr buenos resultados.

“Vamos paso a paso, son nueve carreras donde hay que estar en los puntos, debemos tener paciencia. En el caso de Chiapas la meta será calificar adelante; es una buena pista para salir con la victoria”, acotó López.

El piloto de origen Oaxaqueño, Eloy Sebastián López, llegará a Chiapas como líder del campeonato NASCAR Challenge con 39 puntos, por delante de Víctor Barrales (32 puntos) y Andrik Dimayuga (30 puntos).

De esta forma y con sólo algunos días para ver la bandera verde, el originario de Aguascalientes y Eloy se declararon listos para comenzar el sábado 13 de abril con las sesiones de prácticas y calificación, para un día después en punto de las 13:30 horas dar inicio con la NUS-KAH CHIAPAS 200 que está pactada a 170 vueltas o 100 minutos de duración.