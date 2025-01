El sindicato de jugadores se opondrá al límite de gasto de la Premier League

El sindicato de jugadores en Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) se opondrá al límite de gasto que pretende introducir la Premier League la próxima temporada, según adelantó “The Times” y pudo confirmar EFE.

Esta propuesta pretende que los grandes clubes solo puedan gastar en fichajes, sueldos y comisiones para agentes cinco veces lo que el colista de la Premier League recibe en concepto de derechos televisivos y premios.

Esta iniciativa se introducirá la temporada que viene y continuará a forma de prueba durante cuatro año, siempre y cuando reciba la aprobación por parte de catorce de los veinte clubes de la liga.

Sin embargo, la PFA considera que, al ser una decisión que afecta a la los jugadores -la Premier no contempla esto-, tendrá que ser sometida a votación en una comisión paralela en la que coexisten la Premier, la federación inglesa, la EFL y la PFA y en la que estas instituciones tienen derecho de veto. Si una de ellas tumba la propuesta, esta no saldrá adelante.

En 2021, la PFA ya consiguió que la English Football League (EFL, por sus siglas en inglés) no pueda introducir límite de gasto para los clubes en League One y League Two (Tercera y Cuarta división).

Los grandes clubes de la Premier están en contra de esta medida, puesto que limitaría su superioridad sobre el resto y dañaría su competitividad en Europa, mientras que los clubes de la parte media baja creen que se daría un escenario más competitivo y que se reduciría la inflación respecto a los salarios y los traspasos.

La PFA teme que, si la medida se aprueba, las ligas menores y el fútbol femenino la copiarán, en lo que puede suponer un perjuicio importante para los jugadores, especialmente para los más modestos.

Esta regla irá de la mano con el límite salarial que se impondrá la campaña próxima por el cual los clubes solo podrán gastar en sueldos y fichajes hasta el 85 % de los ingresos totales.

Este nuevo sistema sustituirá al actual ‘fair play’ financiero de la liga, que permite pérdidas de 105 millones a tres años y que se ha quedado anticuado desde que se aprobara en 2013.

Cuando la Premier votó el curso pasado para recibir asesoramiento legal sobre el posible límite de gasto, 16 clubes lo apoyaron, en tanto que Manchester United, Manchester City y Aston Villa votaron en contra y el Chelsea se abstuvo.

Si se tiene en cuenta que el Sheffield United recibió la temporada pasada 109 millones de libras en concepto de derechos televisivos y premios, el club que más podría gastar tendría un límite de 548 millones.

Según “The Times”, la cifra se ajustaría para no desbalancear los gastos actuales y se intentaría que dentro del límite de gasto solo entraran los sueldos de los futbolistas y no de los trabajadores y se excluirían los pagos a agentes.