El Reims y el técnico Will Still separan sus caminos

“Se decidió que Will Still y su adjunto Nicolas Still dejen sus funciones desde hoy”, publicó el Reims, en una mala dinámica en la Ligue 1.

El equipo no gana desde hace seis partidos, los últimos tres saldados con derrotas, la última 4-1 frente al Clermont, colista de la Ligue 1.

El nombre de Still, de 31 años, circula desde hace varios meses como posible técnico en algún equipo inglés, uno de los dos países de procedencia del joven preparador anglo-belga.

Su repentina salida de este jueves es una sorpresa porque el Reims no está amenazado por el descenso cuando le quedan tres partidos por disputar: Brest, Marsella y Rennes.

Adjunto de Óscar García y entrenador principal desde la salida del español en octubre de 2022, Still se convirtió en uno de los técnicos de moda del fútbol francés, una trayectoria que había perdido vuelo en las últimas semanas.

“El Stade de Reims agradece a Will y Nicolas Still su compromiso y todas las bonitas emociones vividas juntos”, señaló el presidente del club Jean-Pierre Caillot en el comunicado del club.