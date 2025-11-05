El Real Madrid tendrá que levantarse lejos del Bernabéu

Madrid, 5 nov (EFE).- El Real Madrid tendrá que levantarse de su segunda derrota de la temporada, la encajada en Anfield en la cuarta jornada de la Liga de Campeones que cortó la reacción tras la goleada sufrida en el derbi del Metropolitano, lejos del estadio Santiago Bernabéu en un noviembre sin partidos de local.

Hasta el 7 de diciembre, fecha en la que el Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso no jugará de local. Estará más de un mes, desde el 1 de noviembre que derrotó al Valencia en su triunfo más holgado de la temporada, sin jugar ante su afición.

La petición del club blanco por acoger en su estadio un partido de la NFL, entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders el domingo 16 de noviembre, y el partido adelantado por la disputa en enero de la Supercopa de España provocan que el Real Madrid dispute como visitante hasta cuatro partidos consecutivos de LaLiga EA Sports (Primera División).

Además, también repetirá fuera de casa en la quinta jornada de la Liga de Campeones, ante el Olympiacos en Grecia.

El maratón de partidos lejos de su estadio del conjunto madridista se inicia el domingo en Vallecas ante el Rayo (16.15 horas), en un partido en el que debe reaccionar a la derrota sufrida en competición europea y evitar que se merme su ventaja de ocho puntos sobre el Barcelona en LaLiga.

El domingo 23 de noviembre, tras el último parón del año por los partidos de selecciones, visitará al Elche (21.00 horas), en el inicio de una semana en la que el miércoles 26 jugará en Grecia y el domingo 30 se medirá al Girona en Montilivi (21.00 horas).

El mes de diciembre lo arrancará disputando el partido adelantado de la jornada 19, ante el Athletic en San Mamés, el miércoles 3 (19.00 horas), en el que será el final de su gira lejos del Bernabéu, donde volverá a jugar el día 7 ante el Celta y el 10 frente al Manchester City, y el escenario donde cerrará 2025, tras visitar antes Mendizorroza, frente al Sevilla.

(c) Agencia EFE