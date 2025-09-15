El Real Madrid inicia el camino hacia el gran anhelo de Mbappé

El segundo intento de Kylian Mbappé de blanco. Con Xabi Alonso en el banquillo y cambios visibles en un Real Madrid que cerró un ciclo repleto de éxito con Carlo Ancelotti. El techo de los cuartos de final, inferior al Arsenal en la eliminatoria, marcó el final. La decimosexta es el gran anhelo de un futbolista que ha recuperado todo su poderío. El Olympique de Marsella el primer paso.

El reto de Xabi Alonso es devolver el poderío del Real Madrid en Europa. Campeón de dos de las cuatro últimas ediciones pero incapaz de estar a la altura cuando incorporó al jugador más deseado, Mbappé. Llegó a un equipo con el síndrome de la ‘barriga llena’, con defectos de equilibrio y solidaridad en el esfuerzo que, lejos de corregirse, se agravaron.

Ya es pasado con la mano de un nuevo entrenador que se ha ganado el respeto de toda su plantilla con decisiones firmes. La suplencia de Vinícius en Oviedo en la segunda jornada sirvió de ejemplo. “Jugará el que lo merezca”, lanzó hace unos días Xabi Alonso en un mensaje con mucho trasfondo. Y mientras logra el nivel de juego que tiene en mente, en el camino ha ido rehaciendo al Real Madrid, formando un bloque más sólido en defensa que es demoledor en ataque gracias a Mbappé. Cuatro goles en cuatro partidos este curso. Cuatro victorias. Liderato en LaLiga EA Sports.

Esa firmeza la desea extender Xabi Alonso en la ‘Champions’. En la mente de todos está la mala fase de liga que completó el Real Madrid el pasado curso con el cambio de formato. Obligado a jugarse el todo o nada en un duelo fraticida con el Manchester City, al que, como no, se volverá a encontrar en esta edición en su camino.

El primer objetivo es claro, acabar entre los ocho primeros, evitar más carga de partidos y tener a favor el factor campo en los cruces. En el camino el primer paso el Olympique de Marsella en el Bernabéu, por donde también, junto al City, pasarán Juventus y Mónaco. Las salidas, con el viaje más largo que nadie deseaba, Kairat Almaty, junto a Liverpool, Olympiacos y el cierre en Portugal ante el Benfica.

Vencedor de sus cuatro últimos estrenos en la Liga de Campeones, ganador de 16 de las 18 últimas primeras jornadas en la competición, Xabi Alonso recupera a dos jugadores llamados a ser importantes en su equipo, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Aunque ninguno se perfila titular nada más salir de las lesiones que les ha impedido tener minutos este curso. Siguen en la enfermería Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Endrick.

Y tras extender protagonismo con rotaciones en Anoeta, se espera el regreso al equipo de titular de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, Fede Valverde en la medular y Franco Mastantuono en el tridente. Sin descartar a Rodrygo Goes en el reencuentro con su competición fetiche en la que desea volver a brillar para recuperar el protagonismo perdido. El Real Madrid siempre derrotó al Marsella en cuatro precedentes en la competición.

El imprevisible Marsella del italiano De Zerbi viaja al Bernabéu tras una convincente goleada el viernes al Lorient (4-0). En ese encuentro, brillaron especialmente dos de los fichajes de este verano, el defensor francés Benjamin Pavard (campeón del mundo en 2018) y el central marroquí Nayet Aguerd (ex de la Real Sociedad y West Ham). Ambos fueron anotadores.

Estos dos nuevos rostros del Marsella se unen al del internacional argentino Facundo Medina, la tercera pieza de la defensa a tres de Roberto De Zerbi, un entrenador de fuerte carácter con un gusto por un fútbol dinámico y de ataque.

El preparador italiano dispondrá de un centro del campo con dos jugadores de banda profundos, el panameño Amir Murillo y el estadounidense Timothy Weah (hijo del legendario George Weah), y dos medios sólidos, como Geoffrey Kondogbia (ex Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid) y el internacional danés Pierre-Emile Höjbjerg. En ataque, De Zerbi probablemente alineará al veterano goleador Aubameyang (ex Arsenal, Dortmund y Barcelona) y a uno de los talentos del fútbol inglés, Mason Greenwood (23 años).

En la portería, el técnico italiano ha dado las llaves a otro conocido de la Liga española, el meta argentino Gerónimo Rulli (ex Real Sociedad y Villarreal). El club dirigido por el presidente español Pablo Longoria ha dado señales de haber pasado el bache del debut del campeonato a finales de agosto, cuando una derrota ante el Rennes contra 10 jugadores provocó una trifulca en el vestuario entre Adrien Rabiot -campeón mundial con Francia y uno de los capitanes- y el inglés Jonathan Rowe.

Por ese episodio, los dos jugadores fueron traspasados, el primero al AC Milan y el segundo, al Bolonia, por decisión de la dirección. Especialmente traumática fue la salida de Rabiot, que era un ídolo para la hinchada del OM y una de las figuras más respetadas del club.

El OM, campeón europeo en 1993 y con una de las hinchadas más fervientes en Francia, se presenta en el Bernabéu con un historial desfavorable. Las cuatro veces a las que se enfrentó al Real Madrid (fase de grupos de la Champions en 2003/04 y 2009/10) las perdió.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

O.Marsella: Rulli; Pavard, Aguerd, Facundo Medina; Kondogbia, Pierre-Emile Höjbjerg, Amir Murillo, Timothy Weah; Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00 (19.00 GMT).

(c) Agencia EFE