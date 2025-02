El Real Madrid “ha perdido la cabeza” con su campaña contra los árbitros, dice Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este jueves que el actual campeón español, el Real Madrid, está tratando de “hacerse la víctima” y que “ha perdido la cabeza” después de iniciar una campaña contra el arbitraje esta semana.

“El Real Madrid está en contra de todo. Quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Ha construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición”, declaró Tebas tras un encuentro entre los clubes de primera y segunda división -menos el Real Madrid-, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

“En la nota que publicaron el otro día se veía claramente. Dicen que la competición está adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza”, prosiguió el máximo responsable de la liga española.

Tebas arremetió con dureza contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Siempre quiere tener razón. Lo ideal para él sería que nos arrodilláramos y le pidiéramos perdón por venir a salvar el fútbol”.

Sobre la petición del club blanco de los audios del VAR, el presidente de LaLiga cree que se les debería dar.

“Se les debía entregar, ¿por qué no? Esa es mi opinión. Que vaya a la justicia ordinaria no es decisión del Real Madrid. Yo lo he manifestado, creo que se debían entregar los audios del VAR al Real Madrid y a cualquier club, pero son decisiones que corresponden ahora mismo a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros”, aclaró.

La entidad madridista, que se siente agraviada tras la derrota por 1-0 ante el Espanyol (1-0) el sábado, criticó el lunes un arbitraje “completamente desacreditado” y un sistema “corrompido desde dentro”, lamentando que el lateral Carlos Romero, que marcó el gol de la victoria de su equipo al final del partido, sólo recibiese una tarjeta amarilla por una falta dura a Kylian Mbappé, en vez de ser expulsado.

Según la prensa española, el club madrileño se negó a acudir al encuentro de este jueves de urgencia para mejorar el sistema arbitral español, presionado cada semana por los vídeos de Real Madrid TV que demostraban los supuestos errores cometidos por el árbitro de su siguiente partido.