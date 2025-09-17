El PSG femenino hace oferta para fichar a Alexia Putellas

El París Saint-Germain femenino ha realizado una oferta por la estrella del Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro (2021, 2022), con quien está en “negociaciones”, confirmaron este miércoles a la AFP fuentes cercanas al club y a la jugadora.

“Hay negociaciones desde hace varios días” pero “bastante limitadas”, precisó esta fuente, que confirmó las informaciones publicadas por varios medios españoles.

Estas negociaciones “no están cerradas”, pero “no es seguro” que se acabe realizando el fichaje de la futbolista, que tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026 con opción de una temporada adicional.

“Le habían llegado otras ofertas, como todos los años, y además después del temporadón que ha hecho… Pero nos ha sorprendido que un club fuera a apostar tan directamente”, admitió el entorno de la futbolista a demanda de la AFP.

“A lo mejor antes no se manejaban estas cifras para los traspasos y nadie se planteaba pagar un clausulazo por Alexia”, añadió esta fuente, que aseguró desconocer si hay negociaciones entre los clubes.

Alexia desea “cumplir contrato”

Según informaciones de prensa, que la AFP no pudo confirmar, la cláusula de liberación de Alexia estaría entre 1 y 5 millones de euros.

El PSG femenino, que durante el verano se desprendió de su delantera estrella Marie-Antoinette Katoto y de la centrocampista Grace Geyoro, ya fichó a la capitana del Real Madrid y defensa de la selección española, Olga Carmona.

Si el fichaje de Alexia Putellas por el PSG se llevara a cabo, sería el gran movimiento del mercado estival en el fútbol femenino, que se cierra el viernes por la noche.

Según la prensa española, la campeona del mundo en 2023 y subcampeona de Europa este mismo verano boreal habría rechazado la oferta del PSG, que consistía en un contrato de cuatro años y con un salario superior al que cobra en Barcelona.

“Las negociaciones no están cerradas”, insistió la fuente cercana al club.

Por su parte, el entorno de la futbolista declaró a la AFP: “El deseo de Alexia es cumplir el contrato y jugar en el Barcelona, que es lo que ha hecho toda la vida. Es barcelonista y siente el club”.

“Pero es una persona que vive en el presente. Y en el futuro, como ya ha dicho en algunas entrevistas, sí hay ligas que le llaman la atención”, añadió.

La situación precaria a nivel económico del Barcelona, que sigue a la espera de poder disputar sus partidos en su estadio renovado, lastra a todas las secciones del club catalán, también al equipo femenino, uno de los que más éxitos ha dado al club en los últimos años.

Esta situación llevó al club a dejar ir a varias de sus jugadoras este mismo verano, como Jana Fernández, Fridolina Rölfo e Ingrid Engen.

Más allá del aspecto deportivo, Alexia Putellas se ha convertido en los últimos años en una de las deportistas más populares en todo el mundo y es imagen de varias empresas multinacionales.

