El príncipe Guillermo se toma unos tragos con propietario del Wrexham

LONDRES, 1 mar (Reuters) – El príncipe Guillermo de Inglaterra y Rob McElhenney se tomaron unos tragos juntos el viernes en un pub junto a la sede del equipo de fútbol galés del que el actor estadounidense es copropietario.

Guillermo, príncipe de Gales, visitaba Wrexham con motivo del Día de San David, el patrón galés, y acudió para conocer el impacto que el club, propiedad de McElhenney y del actor de “Deadpool” Ryan Reynolds, había tenido en la comunidad local.

“Me encanta la sidra”, comentó el príncipe mientras tanto él como McElhenney escanciaban bebidas en el pub The Turf, junto al campo del Wrexham, donde más tarde se le entregó al príncipe una camiseta del equipo con su nombre en la espalda.

McElhenney, estrella de la comedia “It’s Always Sunny in Philadelphia”, y Reynolds compraron el Wrexham en noviembre de 2020, aportando glamour, éxito en el campo y atención mundial a la ciudad del norte de Gales a través de un documental de televisión que traza la transformación del equipo en el que el pub The Turf aparece a menudo.

Durante su viaje a Gales, Guillermo también visitó una escuela local y el monumento conmemorativo del desastre minero de Gresford, ya que en 2024 se cumple el 90 aniversario del incidente en el que 266 hombres murieron tras una explosión en la mina cercana a Wrexham.

El heredero al trono ha pasado una semana en las portadas después de que el martes se retiró de una ceremonia en memoria de su padrino, el difunto rey Constantino de Grecia, por un “asunto personal”.

El jueves retomó su actividad pública y visitó una sinagoga londinense, donde se declaró muy preocupado por el aumento del antisemitismo en Gran Bretaña.