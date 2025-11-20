El presidente del Nápoles será juzgado por falsedad contable en el fichaje de Osimhen

Roma, 20 nov (EFE).- Un tribunal de Roma ordenó este jueves enviar a juicio al presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, imputado por un delito de falsedad contable en relación con varios fichajes, como el del delantero nigeriano Victor Osimhen en 2020.

El pasado febrero la Fiscalía de Roma pidió enjuiciar al dirigente futbolístico y este jueves el juez del tribunal, Rosamaria De Lellis, lo aceptó, según recogen medios locales.

Junto a De Laurentiis también serán procesados su colaborador Andra Chiavelli y al propio club.

La acusación es de fraude contable en los ejercicios económicos de 2019, 2020 y 2021 en relación con operaciones como el fichaje del griego Kostas Manolas, procedente del Roma, o el de Osimhen.

La investigación sobre De Laurentiis comenzó en junio de 2023, cuando por orden de la Fiscalía napolitana la Guardia di Finanza (policía de asuntos fiscales) registró las oficinas del Nápoles en busca de documentos relacionados con la compraventa de Osimhen. EFE

