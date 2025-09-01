El paraguayo Julio Enciso se va al Estrasburgo

El paraguayo Julio Enciso, jugador hasta este lunes del Brighton & Hove Albion, se ha marchado traspasado al Estrasburgo, por una cantidad cercana a los 16 millones de euros.

El jugador de 21 años ha firmado un contrato de cuatro años con los franceses, que comparten propiedad a través de BlueCo con el Chelsea, por lo que se rumorea que este acuerdo es un paso previo a que el internacional paraguayo acabe jugando en el futuro en Stamford Bridge.

Enciso llegó en 2022 al Brighton y a lo largo de tres temporadas disputó 57 partidos y marcó cinco goles con los ‘Seagulls’.

La temporada pasada se marchó cedido al Ipswich Town, donde contribuyó con dos goles en trece encuentros, pero no pudo evitar el descenso de los ‘Tractors’ al Championship (Segunda división).

Agencia EFE