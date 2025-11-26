El Necaxa despide como entrenador a Fernando Gago

Aguascalientes (México), 26 nov (EFE).- El Necaxa mexicano anunció este miércoles el despido del argentino Fernando Gago como su entrenador, con quien no alcanzó el repechaje en el torneo de Apertura.

“El Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”, escribió el Necaxa en un comunicado.

Gago llegó al Necaxa al inicio del Apertura, pero fue cesado luego de no lograr un buen funcionamiento del equipo.

Terminó el certamen en la decimotercera posición con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas que no le alcanzaron para ubicarse entre el séptimo y décimo puesto que permitía jugar un repechaje para buscar un lugar en la fase final.

El nacido en Buenos Aires hace 39 años llegó al Necaxa en junio pasado en sustitución de su compatriota Nicolás Larcamón.

Su arribo se dio en medio de la polémica debido a la atropellada salida que había tenido en octubre del 2024 del Guadalajara, equipo al que dejó de manera intempestiva para firmar con el Boca Juniors de su país.

Su estadía en el conjunto xeneize no arrojó los resultados esperados. Estuvo siete meses a lo largo de los cuales sumó 17 triunfos, cinco empates y ocho derrotas, la última de ellas ante River Plate, enconado rival de Boca Juniors.

Entre los nombres que suenan para sustituir a Gago en el Necaxa está el del uruguayo Martín Varini, quien tuvo un destacado Apertura con el modesto Bravos FC, equipo al que luego de superar en el repechaje al Pachuca, tiene en los cuartos de final, en los que se eliminará con el campeón Toluca.

“Respecto a mi futuro, quiero esperar a que termine, es mucho el desgaste en el día a día como para estar evaluando lo que va a pasar después, mi cabeza está puesta en Bravos, cuando termine el torneo hablaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión”, señaló Varini hace un par de días.

