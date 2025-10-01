El Monterrey recibe al Vancouver con todo a favor para ganar y seguir vivo en la Concacaf

Las Rayadas de Monterrey del fútbol mexicano recibirán este jueves al Vancouver Rise FC Academy canadiense con todo a favor para ganar y mantener vivas sus posibilidades de alcanzar las semifinales de la Copa de Campeonas de Concacaf W.

En su estadio, el equipo del norte mexicano saldrá como favorito ante un rival con dos derrotas en un par de salidas, con un gol anotado y ocho recibidos.

La española Lucía García, la sudafricana Jermaine Seoposenwe y Christina Burkenroad serán piezas importantes del ataque de las regias que vienen de golear por 9-0 al humilde Alianza de El Salvador y en la liga, por 0-5 al Necaxa.

Después de ganar el campeonato mexicano dos veces en 2024, dirigidas por la costarricense Amelia Valverde, las Rayadas perdieron el título en el pasado torneo Clausura y empezaron con altibajos el actual Apertura, lo cual le costó el puesto a la entrenadora centroamericana.

Leonardo Álvarez, el nuevo estratega, comenzó con dos goleadas, una en el torneo regional y otra en la liga, pero aún su equipo no ha enfrentado un contrario exigente. Ahora Monterrey está obligado a derrotar a un cuadro con una defensa débil y una ofensiva pobre.

El cuadro de Vancouver fue goleado 4-0 por el Washington Spirit y 1-4 por el Gotham; ese último revés fue doloroso, pero en el partido, el Rise se convirtió en el primer cuadro canadiense en anotar un gol en la Copa de campeones W.

Anna Bout, la anotadora, será una de las piezas principales del Rise, junto a la argelina Anais Oularbi.

Después de garantizar que su defensa limite el ataque del poderoso rival, con esas dos figuras como cabezas del ataque, el equipo canadiense tratará de por lo menos empatar para lograr su primer punto, un reto difícil.

De ganar, Monterrey llegará a seis puntos, los mismos del Spirit, a tres del líder Gotham FC.

Alineaciones probables:

Monterrey: Paola Manrique; Alejandra Lua, Valeria del Campo, Daiana Da Silva, Daniela Monroy; Diana García, Marcela Restrepo, Lucía García, Alice Soto, Jermaine Seoposenwe; Christina Burkenroad. Entrenador: Leonardo Álvarez.

Rise Academy: Jessica Wulf; Birdget Mutipula, Myla Ewasiuk, Tristan Corneil; Adriana Giese, Chloe Taylor, Torah Betteridge, Seina Kashima; Anna Bout, Lacey Kindel, Anais Oularbi. Entrenador: Anja Heiner Moller.

Arbitro: Por designar.

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México.

Hora: 19.00 (01.00 GMT).

