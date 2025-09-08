El Milan, sin número ‘9’ por primera vez en 100 años

La marcha del serbio Luka Jovic en el último mercado estival liberó el ‘9’ en el Milan, un dorsal mítico del fútbol que sin embargo está huérfano en esta temporada ‘rossonera’ por primera vez en 100 años.

La de este año es una situación completamente anómala en la que ningún jugador ha querido heredar el dorsal de Luka Jovic, pues desde 1995, momento en el que se impuso la norma en la Serie A de los dorsales fijos, siempre hubo un jugador del Milan con el ‘9’.

Solo en la 20-21 el Milan comenzó sin ese dorsal, recogido en enero por Mario Mandzukic tras su fugaz paso por el equipo italiano.

Solo en la 20-21 el Milan comenzó sin ese dorsal, recogido en enero por Mario Mandzukic tras su fugaz paso por el equipo italiano.

Antes de la llegada de la norma del dorsal fijo y desde que se usan números en las camisetas, los jugadores de fútbol los llevaron con el orden del ‘1’ al ’11’ para los titulares y el ‘9’ casi siempre reservado para los delanteros centro. El Milan, como cualquier otro equipo, tuvo un ‘9’ en cada partido durante todo el siglo XX que fue variando, sin dueño determinado.

Reservado a las grandes estrellas en su inicio, sinónimo de gran jugador, el número ‘9’ del Milan ha tornado en una suerte de maldición en los últimos años, concretamente en las dos últimas décadas, para aquellos que lo han portado, alejados completamente de lo que se espera de un ‘9’ milanista.

De Marco Van Basten, Gunnar Nordahl o Zvonimir Boban, míticos delanteros del Milan, el ‘9’ pasó en los últimos años por nombres que no estuvieron a la altura de sus predecesores como el propio Jovic, André Silva, Fernando Torres o Gonzalo Higuaín, entre otros tantos.

Roberto Baggio, George Weah, Patrick Kluivert y Filippo ‘Pippo’ Inzaghi fueron los grandes representantes del ‘9’ como dorsal fijo desde el 95 hasta el 2012. Desde la marcha del ‘Pippo’, quizá solo Olivier Giroud, campeón del ‘Scudetto’ de 2022, estuvo a la altura como nueve ‘rossonero’.

Por el camino, Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuaín, Krysztof Piatek, Mario Madzukic y Luka Jovic no dejaron huella con el mítico número a sus espaldas.

La marcha también de Francesco Camarda, canterano del club y nuevo jugador del Lecce, mermó las opciones de que un jugador del Milan portara el ‘9’. La elección de llevar el ’18’ por parte de Christopher Nkunku, último fichaje de la zona ofensiva, certificó que los ‘rossoneri’, al menos hasta enero, no tendrán ‘9’.

(c) Agencia EFE