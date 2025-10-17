El mexicano Ricardo Cordero se impone en la Panamericana e iguala récord de 7 títulos

El piloto mexicano Ricardo Cordero (Studebaker Champion) se impuso este jueves en la edición 75 de la Carrera Panamericana e igualó el récord de siete victorias que desde 2007 tenía el francés Pierre de Thoisy.

“Fue una Panamericana muy difícil. Nos costó mucho empatar este récord. Estamos contentos y orgullosos. Ahora vamos por al menos una más para convertirnos en los más ganadores de la Panamericana”, afirmó Cordero al final de la competencia que ganó junto a Marco Hernández.

La segunda posición la ocupó el francés Hilaire Damiron, al volante de ‘el Commander’, con el apoyo de la navegante, la brasileña Laura Damiron.

En tercera posición arribó Carlos Manuel García, el piloto más joven de la competencia, con 17 años, y su copiloto, Eduardo Solís.

La dupla conformada por Cordero y Hernández se mantuvieron en el liderato en una de las etapas más largas de la carrera en la que recorrieron 655 kilómetros entre las poblaciones de San Luis Potosí y Zacatecas, en el centro-norte de México.

Los campeones se sobrepusieron a las dificultades que se les presentaron en la segunda etapa, en la que perdieron más de dos minutos en un cambio de llanta.

“Cometimos un error grave que nos costó dos minutos en la segunda etapa, pero recuperamos; arriesgamos en todos los días siguientes, incluso estuvimos a punto de chocar en varias ocasiones, pero al final lo logramos”, explicó Cordero.

Cordero y Hernández remontaron en la quinta jornada a Hilaire Damiron y Laura que fueron líderes durante las primeras cuatro etapas.

Ricardo Cordero debutó en la Carrera Panamericana en el 2017, año en el que obtuvo su primera victoria; las siguientes las sumó en 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y la de este 2025.

Marco Hernández, su copiloto, que tiene 15 años de experiencia, también estableció una marca al convertirse en el primer navegante con ocho títulos en la historia de esta competencia.

