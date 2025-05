El mexicano “Checo” Pérez asegura que inspirar a nuevas generaciones es su mayor legado

Ser la inspiración de las nuevas generaciones es lo más grande que me ha pasado en mí carrera como piloto de Fórmula 1, compartió este jueves Sergio ‘El Checo’ Pérez en su conferencia “Del sueño a la pista: La trayectoria de un campeón mexicano en la Fórmula 1”, en el Festival de las Ideas 2025.

Durante el evento, celebrado en el central estado mexicano de Puebla, el piloto mexicano aseguró que ha dejado huella debido a que nunca desistió de su sueño, al buscar siempre alternativas, al tiempo que creó sus propias oportunidades para hacerlo realidad.

Pérez mencionó que es necesario enfocarse en lo que se quiere y alentó a sus oyentes a: “siempre se crean que si se puede y que son los mejores”.

En su visita al central estado mexicano de Puebla, compartió que el apoyo de su familia ha sido fundamental para que el amor por los autos, por cumplir cada meta y cada reto se marque de manera satisfactoria cada vez que maneja un auto a toda velocidad en las pistas de diferentes países.

“Cuando llegó a los go-karts y los veo preparándose para llegar a la Fórmula 1 y ser mejor que ‘Checo’ Pérez, para llegar más lejos, para mí es el legado más fuerte, lo que más he disfrutado es que ya vengan las nuevas generaciones”, afirmó.

Pidió a sus fanáticos mantener el camino, sin distractores, con la finalidad de llegar a la cúspide del sueño por el que luchan diariamente.

“Lo que les quiero decir con esto, es que, si van por el camino difícil, es que van bien. Cuando miras atrás verás que siempre fue difícil, que vean que yo no me di por vencido y por eso estoy aquí, por eso todos ustedes que van por el camino difícil van bien, síganle por ahí, no se cambien al (camino) fácil, porque ese no llega a lo bueno”, dijo.

Pérez reveló que en el mes de agosto tomará decisiones que cambiarán su rumbo, aunque no quiso revelar si ya está en pláticas con alguna escudería tras su salida de RedBull Racing el año pasado tras una temporada difícil, enfatizó que habrá noticias en próximos meses, al asegurar que le encantaría regresar a la pista.

“Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré”, apuntó.