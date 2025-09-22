El mexicano Arnulfo Castorena gana oro en el Mundial de Paranatación

*Sigue siendo el mejor del mundo.

El deportista mexicano, Arnulfo Castorena, se colgó la medalla de oro en la prueba de 50 metros pecho SB2, en el Mundial de Paranatación que se celebra en Singapur.

Desde Sidney 2000, Castorena ha sido un destacado paraatleta de México en los diferentes eventos internacionales, y ahora busca clasificarse a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, en los que tendría 50 años de edad.

El tapatío de 47 años de edad, confirmó su condición de mejor del mundo en esta prueba, y es una de las cartas fuertes de la delegación mexicana en este evento, conformada por 19 nadadores que compiten del 21 al 27 de septiembre en Singapur, donde más de 580 deportistas de 75 países.