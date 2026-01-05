El Manchester United despide a Rúben Amorim

​Mánchester, 5 de enero de 2026 – La paciencia de INEOS y la directiva del Manchester United ha llegado a su límite. Esta mañana, el club ha confirmado el cese inmediato de Rúben Amorim como director técnico del primer equipo. Tras una etapa de poco más de un año que comenzó con la promesa de una revolución táctica, el estratega portugués abandona el “Teatro de los Sueños” dejando un panorama de crisis institucional y deportiva.

El detonante: Tensión y “Harakiri” mediático

​Aunque el empate del domingo ante el Leeds United fue el resultado deportivo final, el verdadero punto de ruptura ocurrió en la sala de prensa de Elland Road. Amorim lanzó un órdago directo a la cúpula del club, afirmando: “Vine aquí para ser el mánager, no solo el entrenador… haré mi trabajo hasta que otro venga a reemplazarme”.

​Estas declaraciones, sumadas a su exigencia pública de fichajes y críticas a la estructura de reclutamiento liderada por Jason Wilcox, fueron interpretadas como un desafío intolerable para la jerarquía del club.

​Una gestión marcada por los mínimos históricos

​A pesar de llegar con el cartel de “sucesor de la gloria”, el paso de Amorim por Mánchester será recordado por estadísticas desalentadoras:

​Peor clasificación histórica: La temporada pasada, el United finalizó en la 15.ª posición, su peor registro en la era Premier League.

​Final perdida: La derrota en la final de la Europa League contra el Tottenham en Bilbao dejó una herida profunda que nunca llegó a sanar.

​El sistema fallido: Su inamovible esquema de 3-4-3 fue objeto de constantes críticas al no lograr adaptarse al ritmo físico de la liga inglesa.



​¿Qué sigue para los ‘Red Devils’?

​El club ha anunciado que Darren Fletcher asumirá el cargo de forma interina para el próximo encuentro ante el Burnley este miércoles. Mientras tanto, el United comienza la búsqueda de su séptimo entrenador permanente desde la era de Sir Alex Ferguson, en un intento desesperado por salvar una temporada en la que actualmente marchan sextos, a 17 puntos del líder.

​”La decisión se ha tomado para dar al equipo la mejor oportunidad posible de alcanzar los objetivos en la Premier League”, reza el comunicado oficial.