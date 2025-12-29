El Infierno ardió dos veces: La consagración de la Dinastía Escarlata en 2025

Hay años que pasan desapercibidos en los libros de historia y hay otros que se escriben con tinta indeleble y fuego. Para el fútbol mexicano, 2025 fue el año en que el infierno se congeló y ardió al mismo tiempo. Fue el año en que los Diablos Rojos del Toluca dejaron de ser un aspirante para reclamar su trono absoluto como el nuevo gigante de la Liga MX.

La narrativa de aquel año no fue suerte, fue una demostración de autoridad futbolística que culminó en un bicampeonato que redefinió la jerarquía del balompié nacional.

El despertar contra el coloso

La primera mitad del año, durante el Torneo Clausura, el destino preparó el escenario más dramático posible. No bastaba con ganar; había que hacerlo contra el dueño de la hegemonía reciente. La final contra el Club América no fue solo un partido, fue un choque de trenes.

En un Nemesio Diez que latía como un corazón a punto de estallar, Toluca no solo venció a las Águilas; las desarmó. Aquella victoria tuvo un sabor doble: levantaron la copa y, simbólicamente, le arrebataron el cetro al rival más odiado deportivamente, demostrando que la altura de Toluca pesa, pero su fútbol pesa más.

La confirmación de la grandeza

Dicen que llegar a la cima es difícil, pero mantenerse es casi imposible. Sin embargo, el Torneo Apertura 2025 vio a un equipo que, lejos de sufrir la tradicional “campeonitis”, mostró un hambre voraz.

Mientras otros equipos se rearmaban, los Diablos jugaban de memoria. El bicampeonato llegó en diciembre no como una sorpresa, sino como la consecuencia lógica de un equipo invencible. Al levantar el segundo trofeo del año, Toluca cerró un ciclo perfecto, de esos que se cuentan a los nietos.

La mesa de los doce

Más allá de las medallas y la vuelta olímpica, lo que 2025 significó fue un cambio en la aristocracia del fútbol mexicano. Con la conquista de estos dos títulos, Toluca alcanzó la mágica cifra de 12 estrellas.

Este número no es solo una estadística; es el boleto de entrada a la mesa principal. Al igualar a las Chivas de Guadalajara como el segundo equipo más ganador en la historia, los Diablos Rojos se sacudieron cualquier etiqueta de “equipo de época” para confirmarse como una institución legendaria. Ya no miran hacia arriba para ver a los grandes; ahora, solo el América los supera, y la distancia se ha acortado peligrosamente.

En 2025, el Toluca no solo ganó dos torneos; ganó el respeto eterno de la historia. El gigante, vestido de rojo, ha despertado para siempre.