El infierno arde dos veces; Toluca bicampeón

El Estado de México amaneció hoy teñido de rojo. En una noche que quedará grabada en la historia del fútbol mexicano, el Deportivo Toluca se proclamó Bicampeón del Torneo Apertura 2025 tras vencer a los Tigres de la UANL en una dramática definición por penales que llevó al límite los corazones en “La Bombonera”.

Una Final de Época El partido de vuelta, disputado ayer domingo, fue una auténtica batalla estratégica. Tras caer 1-0 en la ida en el “Volcán”, el equipo escarlata, dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, logró dar la vuelta al marcador en el tiempo regular con un 2-1 (global 2-2). Los goles de Paulinho y Helinho hicieron explotar el Nemesio Diez, mientras que Gorriarán descontó para los felinos, forzando la definición desde los once pasos.

El Regreso del Capitán La narrativa del triunfo tuvo un protagonista de película: Alexis Vega. Tras semanas de incertidumbre por lesión, Mohamed decidió convocarlo de último minuto. Vega ingresó en los momentos críticos y, portando el gafete de capitán, fue pieza clave para mantener el temple del equipo ante la presión de los regiomontanos.

Muerte Súbita y Gloria La tanda de penales fue agónica, extendiéndose hasta la muerte súbita. Se cobraron 18 disparos en total. Finalmente, el destino le sonrió al Diablo con un marcador de 9-8. Ni la experiencia de Nahuel Guzmán pudo detener la inercia ganadora de un Toluca que demostró que su casa, a mediodía o de noche, pesa como ninguna.

El Dato del Día Con este título, Toluca reafirma su estatus como el gigante dormido que ha despertado, sumando una estrella más que lo acerca a la cima histórica de títulos en México, y Antonio Mohamed confirma su leyenda ganando otro trofeo con un tercer equipo distinto.

Reacciones Hoy Esta mañana, las calles de Toluca siguen bloqueadas por los festejos. “Es un sueño hecho realidad, este equipo tiene mística”, declaró Alexis Vega al salir del estadio. Por su parte, Tigres regresa a Monterrey con el subcampeonato, cerrando un año competitivo, pero sin la corona.