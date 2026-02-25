El indomable espíritu de la Liga CNOP

En el fútbol amateur de Nuevo León, existen reglas escritas en el reglamento y otras grabadas en el ADN del jugador regio. En la histórica Liga de la CNOP, la máxima era clara y absoluta: el balón no se detiene por nada, ni por nadie.

Bajo el sello de una organización que no admitía retrasos en el calendario, los compromisos se cumplían “llueva, truene o relampaguee”. El torneo tenía una fecha de clausura y el reloj político-deportivo no esperaba a ningún equipo.

Contra la naturaleza y el calendario

Para los jugadores de la CNOP, el pronóstico del tiempo era una anécdota, no un impedimento. La jornada se cumplía desafiando cualquier extremo:

El sol canicular: Ese que funde el pavimento pero que no lograba derretir las ganas de anotar.

Febrero loco: Con sus ventarrones que cambiaban la trayectoria de cada centro al área.

Invierno gélido y aguaceros de mayo: Que convertían la cancha en un auténtico campo de batalla.

La última palabra (y la orden de arriba)

Aunque el árbitro es tradicionalmente la máxima autoridad, en estos campos la recomendación era tajante: el partido se realiza. No existía el concepto de “terreno malo”. Si había lodo, se patinaba; si había charcos, se navegaba. El silbatazo inicial era una promesa de que, 90 minutos después, habría un resultado en la cédula, sin importar las condiciones.

El honor sobre el lodo

Jugar al borde de la avenida Morones Prieto añadía un ingrediente extra: el juicio de los automovilistas. Entre claxonazos, críticas e insultos de quienes pasaban secos y cómodos en sus autos, los jugadores respondían con sudor.

Al final del día, terminar bañado en lodo o tiritando de frío era un precio pequeño. La recompensa no era un trofeo de oro, sino la felicidad pura de haber jugado y la tranquilidad del deber cumplido con el equipo. En la CNOP, se jugaba por amor a la camiseta y, sobre todo, porque así lo dictaba el orgullo.