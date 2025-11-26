El Fútbol Infantil Brilla en la Colonia Independencia

La emoción y la pasión del fútbol se apoderaron de la cancha de la Colonia Independencia este fin de semana, con la celebración de los encuentros de Play-Off de su liga infantil. El evento se convirtió en una verdadera fiesta deportiva que capturó la atención de la comunidad y la concurrencia.

Gran Final de Entrega y Pasión

Los partidos decisivos mostraron el gran compromiso de las jóvenes promesas. Las niñas y niños demostraron una gran entrega en la gran final, regalando a los espectadores un despliegue de esfuerzo y compañerismo.

“Verlos disfrutar su partido, la cara de felicidad al final porque dieron todo y jugaron en equipo, es la mayor recompensa. Disfrutaron al máximo y con esa gran actitud seguirán adelante,” comentó uno de los organizadores.

La jornada fue un éxito en el fomento del deporte, destacando los valores de la sana competencia y el trabajo en equipo.

Reconocimiento a la Comunidad

La organización Fomentando el Deporte Colonia Independencia extendió un especial agradecimiento y reconocimiento a los padres de familia que estuvieron presentes, apoyando incondicionalmente a los jugadores.

“Seguiremos trabajando para proveer el deporte y la sana convivencia, un pilar fundamental para el desarrollo de nuestros niños y niñas,” concluyó el comunicado.