El fútbol como escuela de vida para el 2026

​Por Regio Deporte

EDITORIAL – Inicia un nuevo año y con él renacen las ilusiones. El 2026 llega cargado de nuevas esperanzas que, con esfuerzo y fe, buscaremos hacer realidad en cada cancha de la ciudad. Pero este año, el reto va más allá de los goles; el reto es la integridad.

​El fútbol nos enseña lecciones que no debemos olvidar: enfrente tenemos a un rival, nunca a un enemigo. Debemos lealtad a los compañeros que creen en nosotros y gratitud al dirigente que nos brinda la oportunidad de jugar.

​Respeto al hombre de negro

Es momento de cambiar la cultura en el campo. Se vale diferir, pero se reprueba agredir. El árbitro dedica su tiempo para que nosotros nos divirtamos; es un ser humano expuesto al error, pero que, al igual que tú, tiene una familia esperándolo en casa. Recordemos siempre: el diálogo debe estar por encima de la violencia.

​La verdadera victoria

Es bueno ganar trofeos, pero es mejor ganar amigos. Que este 2026 nos quede claro que el peor equipo no es el que marcha en último lugar, sino el que no participa. El fútbol es para recargar pilas y divertirse, no para descargar frustraciones. Tu grandeza no se mide en puntos, sino en tu actitud. ¡A jugar con el corazón y con honor!