El futbol centroamericano, una nueva vitrina para los jugadores mexicanos

*Han buscado refugio en otros países.

Desde la implementación de la nueva normativa de la Liga MX a partir del Apertura 2024, los clubes del futbol mexicano se vieron obligados a ajustar sus plantillas. La regla limita a nueve los futbolistas no formados en México por equipo y establece un tope de siete extranjeros en el terreno de juego, situación que ha reducido espacios y abierto nuevas rutas para varios jugadores nacionales fuera del país.

En ese contexto, recientemente la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica confirmó la llegada del delantero mexicano Ángel Zaldívar. Formado en las fuerzas básicas de Chivas, campeón con el Guadalajara y Monterrey, y con experiencia en clubes como Atlético de San Luis y FC Juárez, el atacante decidió emprender un nuevo desafío en el futbol costarricense.

El panorama ofensivo en la Liga MX también refleja esta transición. Durante el Apertura 2025, solo tres de los doce máximos goleadores del torneo fueron mexicanos. Uno de los aspectos positivos fue la actuación de Armando González, quien compartió el título de goleo con Paulinho y Joao Pedro tras marcar 12 anotaciones.

De acuerdo con información recopilada por mediotiempo a partir de datos de Transfermarkt, actualmente alrededor de 37 futbolistas mexicanos participan en ligas de Centroamérica. Costa Rica es el país con mayor presencia, con 18 jugadores, seguido por Guatemala (8), Belice (6), El Salvador (2), Honduras (2) y Nicaragua (1). Panamá es el único país de la región que no cuenta con futbolistas mexicanos en su liga local.

Un dato relevante es que la mayoría de estos jugadores comenzaron su formación en fuerzas básicas de clubes del futbol mexicano. Hay canteranos de instituciones como América, Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres y Pachuca, además de otros surgidos en equipos como Tecos, Murciélagos y Veracruz. También existen casos de futbolistas que iniciaron su carrera directamente en ligas centroamericanas.

Entre los nombres más reconocidos figuran Miguel “Wacho” Jiménez, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros, José “Tepa” González, Erick “Cubo” Torres y Joao Maleck, todos con pasado en la Liga MX y con algún vínculo formativo o profesional con el Club Guadalajara.

Centroamérica, una segunda oportunidad

Para varios de estos jugadores, especialmente Jiménez, Cisneros, González, Torres y Maleck, el futbol centroamericano —y en particular la Liga de Costa Rica— ha representado una nueva oportunidad para relanzar sus carreras en un entorno competitivo. Sus buenas actuaciones con distintos clubes han demostrado que el talento mexicano sigue siendo valorado fuera de la Liga MX, un camino que Ángel Zaldívar buscará replicar con Alajuelense.

Presencia mexicana por país

Liga de Belice

Verdes FC: Mauricio Lozano (ex Pumas), Mariano Landero (ex Altamira), Omar Rosas (ex Veracruz)

Port Layola FC: Juan Guzmán

Belmopan: Héctor Hernández (ex Cruz Azul), Carlos Utrilla (ex Tigres)

Liga de Guatemala

Xelajú: Antonio López (ex América)

Malacateco: Miguel Jiménez (ex Chivas), Roberto Meneses (ex Pumas), Ángel López (ex Monterrey)

Comunicaciones: Ernesto Monreal (ex Pachuca)

Deportivo Mixco: Esteban García

Guastatoya: José Almanza (ex Pachuca)

Aurora FC: Liborio Sánchez (ex Chivas)

Liga de El Salvador

CD FAS: Juan Vega

Inter FA: Byron Adolfo Mendoza

Liga de Honduras

Juticalpa FC: Júnior Lacayo

CD Victoria: Luis Miguel Franco

Liga de Nicaragua

Rancho Santana: Taufic Guarch (ex Tecos)

Liga de Costa Rica

Alajuelense: Ángel Zaldívar (ex Chivas), Ronaldo Cisneros (ex Santos)

Herediano: Sergio Rodríguez (ex Atlas), Everardo Rubio (ex Murciélagos), José “Tepa” González (ex Chivas)

Liberia: Anthony Monreal (ex Pachuca), Jesús Henestrosa (ex Cruz Azul), Erick “Cubo” Torres (ex Chivas), Alonso Hernández (ex Monterrey)

Cartaginés: Diego González (ex Toluca)

Sporting FC: Daniel López (ex Tijuana)

San Carlos: Raúl Vidal (ex Cruz Azul), Brian Martínez (ex Monterrey)

Pérez Zeledón: Eduardo Pastrana (ex Veracruz)

Puntarenas: Hiram Muñoz (ex Monterrey)

Guadalupe FC: Héctor Carranza (ex Santos), Sergio Gámez (ex Pachuca), Joao Maleck (ex Santos)

Así, el futbol centroamericano se ha consolidado como una alternativa real para los jugadores mexicanos que buscan continuidad, protagonismo y una nueva etapa en sus carreras profesionales.