El equipo ya piensa para adelante: Miguel Herrera

El ‘Piojo’ destacó los regresos goleadores de André Pierre-Gignac y de Carlos González, ambos con seguidilla de partidos anotando

Edgar Martínez

Monterrey, Nuevo León. Contento y muy satisfecho es como Miguel Herrera salió tras el triunfo sufrido de Tigres contra Atlético de San Luis, el cual le demostró una vez más que su plantel ya está adaptado a la fiel filosofía de juego.

El ‘Piojo’ aplaudió el esfuerzo de su plantel, que ya lo nota enfocado al cien por ciento pensando ofensivamente, idea de juego que comúnmente se le denominó por la afición felina como el ‘caonismo’.

“Ahí va, lo que me gusta es que el equipo ya piensa para adelante, cuando no hay espacio, vamos a generar por otro lado, pero rápidamente buscan la transición para selante, los centros, pelotas filtradas y disparos a gol, eso me deja tranquilo, de por sí jugaban muy bien, hoy la única diferencia es que la transiciones son más rápida y se ha conectado en el equipo que más goles hace en el torneo”, comentó.

En cuanto al buen momento que atraviesan André Pierre-Gignac y Carlos González, el capitalino les aplaudió y espera sigan con esa seguidilla de partidos a marcando para la causa.

“No sé si recuerden que llegué dije que Gignac iba a hacer muchos goles, que nuestros delanteros tuvieran la posibilidad de tener llegadas y poner pelotas contundentes, el torneo pasado tuvo una lesión y no pudo figurar, al final fue importante para nosotros, ahora ha arrancado como hemos pensado, con la calidad que tiene, no se quien dice que está acabado, el esfuerzo que hace, es muy profesional. Por otro lado Charli va retomando su nivel, empieza otra vez a encontrar el arco, está funcionando bien, por nombrar a ellos dos pero todo el equipo hace un buen trabajo”, añadió.

El francés llegó a 4 dianas y está a sólo 3 goles de emparejar la cifra que marcó en todo el 2021 en Liga MX. Mientras González pasó de ser abucheado a ovacionado por su propia gente en menos de un mes.