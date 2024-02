El equipo me hace dar confianza para jugar suelto: “Corcho” Rodríguez sobre su adaptación en Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados tuvieron la foto oficial de este Clausura 2024, en el que contaron ya con plantilla completa, entre ellos, Jorge Rodríguez, quien confesó su rápida adaptación al conjunto regio.

El mediocampista argentino adjudicó dicha virtud a sus compañeros y cuerpo técnico comandado por Fernando Ortiz, de quién expresó el alto de nivel por ganar que posee.

“La verdad que me recibieron bien desde el primer día, eso a uno le hace tomar confianza y tranquilidad. Contento con el plantel que hay y la gente, el equipo, me hace dar confianza para jugar suelto y tranquilo. Intento hacer lo que sé así que el equipo me da la confianza para que esté tranquilo dentro de la cancha.

La postura que tiene el técnico y nos recalca siempre, es que quiere salir a ganar en todos lados, es la actitud que tiene el equipo, tenemos que intentar lo que estamos practicando para demostrarlo en el próximo partido”, dijo en las instalaciones del Barrial.

Sobre el próximo rival, América, el famoso “Corcho” dijo estar concentrado en lo que será su primer juego como profesional en el Estadio Azteca, esto sin restarle importancia al plantel capitalino.

“Va a hacer mi primera vez y contento, será un partido importante y difícil y preparándonos para ese día, todos son buenos jugadores, estamos trabajando en lo nuestro para que salga en la cancha”, agregó.

Los albiazules marchan invictos, al igual que su siguiente contrincante, en lo que se espera sea un duelo de poder a poder.