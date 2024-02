El equipo está en buena manos con Miguel Fuentes: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Ante la ausencia de Robert Dante Siboldi contra Atlas, al ser castigado con tres encuentros por agresión a Willer Ditta, los Tigres estarán siendo dirigidos por el auxiliar, Miguel de Jesús Fuentes.

El charrúa señaló que su plantilla está en buenas manos por el mexicano, quien dirigirá el duelo ante los rojinegros al no contar tampoco con Francisco Rotllán, otro de los expulsados en el partido contra Cruz Azul el fin de semana anterior.

“Está en buenas manos el equipo, es un DT, muy capaz igual que Paco (Rotllán), compañeros y amigos conjuntamente con el profe Luis Canay y ahora se incorporó Memo (Velázquez) estoy tranquilo que no pasará nada, sin diferencia y el equipo andará normal como siempre, sin dificultad ni nada, tengo confianza en Miguel que es DT y está capacitado para estar al frente, toda la confianza” confesó.

El uruguayo remarcó que no se debería hacer tanto escándalo por la derrota contra la “Máquina”, al ser apenas el primer descalabro no sólo del torneo sino del año, contando que juegan doble competencia. Destacando que a su plantilla no le gusta perder.

“Apenas es la primera derrota, no tenemos que hacer mucho aspaviento en ese aspecto pero entendiendo que no está acostumbrado, es el camino recorrido para ser cada vez más grandes, tenemos que ser juzgados todos los días en cada juego, o si se gana, se juega bien o se pierde, hay que adaptarse y levantarse para seguir adelante”, agregó.

Siboldi culminó aceptando que de momento se piensa usar en la zaga central con Juan Purata y Diego Reyes ante las posibles bajas de la titularidad de Guido Pizarro y Samir Caetano, elementos que podrían estar pero en banca.

“Samir viene con una carga, Guido ya entrenó hizo un poco fútbol creo que puede estar para el partido del sábado, no de incio pero sí de banca, lo evaluaremos mañana después del entrenamiento, el cómo evoluciona, Samir pudiera estar, vamos a dosificarlo, es probable que estén Diego y Purata en la central”, finalizó.