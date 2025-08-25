El Dortmund le quita hierro a incidente entre padre de Bellingham y director deportivo

El director administrativo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, le ha quitado importancia a la discusión que tuvieron tras el empate 3-3 ante el St. Pauli el director deportivo, Sebastian Kehl, y el padre del jugador Jobe Bellingham.

El hermano pequeño de Jude Bellingham fue sustituido tras la primera parte, lo que pareció no gustarle a su padre, Mark, que había viajado a Hamburgo para ver el debut de su hijo en la Bundesliga.

“Logramos fichar a Jobe Bellingham porque, a través de los años, hemos creado una relación de confianza con sus padres. La familia viajó desde Inglaterra para ver el primer partido de su hijo y querían encontrarlo al lado del bus. Tuvieron una discusión algo emocional con Sebastian, lo que no es un problema por la relación que tenemos”. dijo Ricken al canal de pago Sky.

“Ya lo hemos aclarado todo”, agregó.

Sin embargo, Ricken dijo que se tomarán medidas para que el futuro no se repitan situaciones semejantes. En declaraciones al diario “Bild”, afirmó que se reservará el acceso a las proximidades del vestuario a jugadores, miembros del cuerpo técnico y a los responsables del club.

“No es un sitio para familiares y agentes. Se lo hemos comunicado a todos los interesados”, aseguró.