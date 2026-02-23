El Deportivo somete al Real Madrid

El Deportivo La Raza dejó claro que tiene “con queso las enchiladas” para pelear por el título. En una exhibición de contundencia, la escuadra arrolló 4-1 al Real Madrid, en actividad del torneo de fútbol de la Popular Escobedo.

El escenario fue la Unidad Deportiva Cucharas, que registró una excelente entrada de aficionados para presenciar este duelo de la Segunda División. A pesar de ser un choque de alta intensidad, la balanza se inclinó rápidamente gracias al orden táctico de los locales.

Crónica de la Goleada

El conjunto comandado por José Luis Coronado —equipo debutante en esta temporada— demostró que la falta de antigüedad no es falta de experiencia. La fiesta de goles inició con la firma de Jesús Valdez, quien abrió el cerrojo “merengue”.

La figura del encuentro fue Víctor Ramos, quien se despachó con un doblete, mientras que Ángel Bueno se unió a la fiesta para sentenciar el marcador. Por parte del Real Madrid, José Rodríguez anotó el gol de la honra, insuficiente ante el vendaval ofensivo de La Raza.

Con este resultado, el Deportivo La Raza levanta la mano como el “caballo negro” del torneo, perfilándose seriamente hacia la liguilla en su torneo de estreno.