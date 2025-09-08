El danés Hjulmand, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen tras la salida de Ten Hag

El entrenador danés Kasper Hjulmand, hasta el año pasado seleccionador de fútbol de Dinamarca, tomará las riendas del Bayer Leverkusen, club de la Bundesliga que destituyó al neerlandés Erik ten Hag, en quien confió el equipo teutón tras la salida del español Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid.

Según informó el Bayer Leverkusen en un comunicado, Hjulmand firmó un contrato con la entidad germana hasta el próximo 30 de junio de 2027, después de que la semana pasada se hiciera oficial la destitución de Ten Hag.

En los tres meses que fue director técnico en Leverkusen, el neerlandés sólo obtuvo un empate y una derrota en la presente edición de la Bundesliga.

En los dos partidos del campeonato liguero que dirigió el once del club germano, actual 12º de la clasificación de la Bundesliga, con sólo un punto, Ten Hag y sus ya expupilos encajaron cinco goles en contra y lograron cuatro tantos.

Hjulmand, cuyo último cargo fue el de seleccionador de Dinamarca, responsabilidad que desempeñó entre 2020 y el año pasado, pues dimitió tras la eliminación danesa de la Eurocopa 2024 en octavos de final a manos de Inglaterra en la prórroga, llega a Leverkusen para probar suerte de nuevo en la Bundesliga.

En la campaña 2014-2015, el técnico danés dirigió al Maguncia, al que dejó en la undécima posición al término de la temporada liguera.

“Es un honor que hayan confiado en mí para un equipo así. La tarea me motiva mucho, después de los grandes éxitos del pasado, ahora puedo dar forma al futuro del Bayer Leverkusen con jugadores consolidados y otros nuevos y prometedores”, dijo el danés, de 53 años, en el comunicado del club.

“Siempre he considerado al Bayer Leverkusen un club muy bien gestionado, perfectamente estructurado y muy ambicioso”, agregó.

Según explicó el español Fernando Carro, director general del Bayer Leverkusen, Hjulmand es el técnico ideal para orientar al equipo.

“Un equipo recién formado y con potencial de desarrollo como el nuestro necesita directrices claras y se beneficiará del estilo transparente, comunicativo y empático de Kasper”, afirmó Carro.

“Además de sus sólidos argumentos técnicos como entrenador, también nos han convencido los principios de liderazgo de equipo de Kasper Hjulmand”, añadió.

