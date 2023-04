El culpable soy yo: Marco Ruiz sobre la crisis en Tigres

Monterrey, Nuevo León. La crisis parece haber llegado a Tigres, quienes tras caer 2-1 de locales contra Mazatlán, no están sintiendo lo duro sino lo tupido, algo que encendió las alarmas en su técnico Marco Antonio Ruiz.

El famoso “Chima” no aceptó preguntas de la prensa en su tradicional conferencia al final del juego, saliendo a dar un breve mensaje en donde volvió a recalcar su realidad en el certamen.

“Lo primero es que estamos conscientes de lo que ha sucedido, el equipo está dolido y avergonzados, a la gente no hay más que pedirles disculpas. La realidad es que el equipo lucha y mete, hemos cometido equivocaciones y hemos trabajado mucho en la definición.

La realidad es que no nos ha alcanzado, seguimos teniendo posibilidades y vamos a juzgar hasta el final para estar dentro de la calificación y en el otro torneo. Este es todo el mensaje que quiero darles y decirles que el único responsable de esto soy yo, asumo la responsabilidad que me toca pero seguiré insistiendo y trabajando porque la realidad es que no nos alcanza”, confesó.

Una de las razones principales, sino es que la única, que derivó a esta actitud en el entrenador, fueron los gritos molestos de la afición felina pidiendo la salida del entrenador, esto al silbatazo final del cotejo.

Cabe señalar, que los regios no sumaban cuatro derrotas consecutivas desde el Apertura 2007, asimismo, desde el pasado 3 de marzo que no ganan en el torneo local.