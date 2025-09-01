El Chelsea firma cedido al argentino Buonanotte

El Chelsea hizo oficial este lunes la incorporación como cedido del argentino Facundo Buonanotte, que llega del Brighton & Hove Albion hasta final de temporada.

Buonanotte, que pasó el curso anterior cedido en el Leicester City, que descendió al Championship (Segunda división inglesa), estuvo cerca de irse al Leeds United, pero el acuerdo no se concretó y el Chelsea finalmente se ha hecho con sus servicios hasta final de campaña.

El acuerdo con el Brighton no incluye una opción de compra obligatoria, por lo que ambos clubes tendrán que negociar si el Chelsea se lo quiere quedar en propiedad el próximo verano.

Buonanotte es el segundo fichaje entre Brighton y Chelsea este verano, después del de Joao Pedro, y el último en una fructuosa relación que ha visto cambiar el Amex Stadium por Stamford Bridge a Moisés Caicedo, Marc Cucurella y Robert Sánchez, además de al entrenador Graham Potter y a parte de su cuerpo técnico en el pasado.