El capitán del equipo

Aunque no lo crean, la labor del capitán no es solamente representar al equipo, para definir por medio de un volado, quien hace el primer saque y elige portería, en el inicio del encuentro.

Su labor es de lo más importante, ya que el representar a su equipo, abarca el darle seguridad y protección al árbitro, para que éste lleve a cabo su trabajo sin contratiempos.

Es también el responsable del comportamiento de sus jugadores dentro del terreno de juego, pues durante una riña, si no se identifica plenamente a los rijosos, serán los capitanes los encargados de denunciarlos, pues caso contrario, serán ellos en quienes recaerá la sanción que imponga el tribunal de honor y justicia de la liga en donde participan.

Un detalle muy importante también y que, por lo regular, no se cumple adecuadamente y ha sido factor de problemas y suposiciones, es que el capitán tiene la obligación de recoger las credenciales al final del encuentro y firmar la cédula del árbitro.

Rúbrica que avala lo asentado por el árbitro, sobre los incidentes presentados dentro del terreno de juego, como resultado, anotadores y detalles extra-futbol, pero en lo que se refiere a los anotadores es pasado desapercibido.

Pues mucho se comenta que se le dan goles a jugadores que no anotan y con ello pueden aspirar al trofeo de goleo, que no merecen y dejan fuera a los honestos, por ello el capitán debe estar atento antes de firmar, para que no haya asegundes posteriores.