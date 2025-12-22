El ‘Canelo’ Álvarez visitó la Lucha Libre en la Arena Guadalajara

*Se tomó la inesperada foto con La Parka.

La recién inaugurada Arena Guadalajara fue escenario del espectáculo “Guerra de Titanes”, evento organizado por la empresa mexicana de lucha libre AAA, que reunió a miles de aficionados en una noche llena de emociones. La cartelera incluyó siete combates, varios de ellos con campeonatos en disputa, además de luchas en equipos que contaron con la participación de gladiadores provenientes de la WWE y su marca de desarrollo NXT.

Un momento especial sobre el ring

Uno de los episodios más comentados de la noche se vivió tras la lucha de relevos múltiples entre la facción LWO, integrada por Cruz del Toro y Joaquin Wilde; Los Americanos, conformados por Bravo y Rayo Americano; la dupla de Mr. Iguana y Niño Hamburguesa; y el equipo de La Parka junto a Octagón Jr.

Al concluir el combate, La Parka invitó a subir al ring a un niño que se encontraba entre el público, quien vestía atuendo del luchador Penta. El gladiador le colocó su propia máscara, lo que provocó la reacción del público y de los comentaristas, quienes lo bautizaron de manera divertida como “Penta Parka”, al combinar la vestimenta de uno con la máscara del otro.

El menor protagonizó un instante único y lleno de humor al bailar y convivir con los luchadores en el centro del cuadrilátero, ante la ovación de más de 15 mil personas que abarrotaron la Arena Guadalajara.

La gran sorpresa de la noche

Al finalizar el segmento, La Parka devolvió al niño con un aficionado que se encontraba en primera fila, quien portaba una máscara del mismo luchador. Para sorpresa general, el hombre se descubrió el rostro y reveló su identidad: se trataba de Saúl “Canelo” Álvarez, uno de los boxeadores más importantes de la historia reciente, campeón mundial en las divisiones superwelter, mediano, supermediano y semipesado.

El pugilista tapatío asistió al evento acompañado de su familia y disfrutó del espectáculo desde las primeras filas. Al término de varias luchas, distintos gladiadores se acercaron para saludarlo y tomarse fotografías, en un ambiente de respeto y camaradería.

Encuentro con una leyenda de la WWE

Tras concluir la función, ya en la zona de vestidores, Canelo Álvarez tuvo un encuentro especial con Mark Callaway, mejor conocido como The Undertaker, una de las máximas leyendas de la WWE. Ambos intercambiaron palabras de manera cordial y sellaron el momento con una fotografía que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La combinación de lucha libre, figuras internacionales y la presencia de una estrella del boxeo convirtió a “Guerra de Titanes” en un evento inolvidable para la afición tapatía.