El ‘Canelo’ Álvarez no peleará en mayo

*Han decidido esperar hasta septiembre.

Canelo Álvarez pospone su regreso al ring y apunta a septiembre

Por primera vez en varios años, Saúl “Canelo” Álvarez no tendrá combate en el mes de mayo. La decisión se debe a que el pugilista mexicano ha optado por enfocarse plenamente en su recuperación física tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

Eddy Reynoso, entrenador y mánager del tapatío, dio a conocer que la operación resultó satisfactoria y que el boxeador ya comenzó un programa gradual de rehabilitación. Aunque Canelo ha retomado actividades físicas, su equipo considera fundamental no apresurar su vuelta a la competencia.

Además de su proceso médico, Álvarez se encuentra atendiendo diversos compromisos promocionales fuera del ring. Esta combinación de factores hace inviable cualquier pelea durante la primera mitad de 2026, descartando por completo el mes de mayo como posible fecha de regreso, según confirmó Reynoso.

La prioridad del equipo es que el campeón mexicano regrese en plenitud tanto física como mental, minimizando cualquier riesgo luego de un periodo especialmente demandante en la élite del boxeo mundial.

La derrota sufrida en septiembre pasado, que significó la pérdida del título indiscutido de los supermedianos, provocó un replanteamiento en la estrategia de su carrera. A partir de ese momento, su entorno ha apostado por una planificación más cuidadosa y a largo plazo.

Septiembre en la mira

Si la rehabilitación avanza sin contratiempos, el retorno de Canelo se proyecta para septiembre, cerca de las celebraciones del Grito de Independencia, una fecha tradicional en su trayectoria profesional. Mientras tanto, su equipo mantiene como uno de los principales objetivos concretar una revancha frente a Terence Crawford.