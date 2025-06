‘El Canelo’ Álvarez describe a Terence Crawford como una “leyenda” del boxeo

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, calificó este domingo a su oponente de septiembre, el estadounidense Terence Crawford, como una “leyenda” del boxeo.

“Me siento bien, en buena forma, para lograr una de las mejores victorias de mi carrera contra Crawford. Es un gran peleador, una leyenda, y vencerlo ampliará mi currículum”, explicó el dueño de los cinturones de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a los de la AMB, CMB, OMB en una conferencia de prensa.

Después de volver a ser el mejor en las 168 libras, al recuperar el título de la FIB en mayo pasado, Álvarez pondrá todos sus cinturones en juego contra Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas (EE.UU.), en una pelea que se ha esperado durante muchos años.

La conferencia de prensa de este domingo, celebrada en Nueva York, terminó caliente, ya que en el cara a cara, ambos pugilistas se empujaron e intercambiaron palabras, tras lo cual fueron separados.

“Crawford fue uno de los mejores luchadores el año pasado, es un gran campeón y mi hermano Turki (Al-Sheikh, ministro saudí y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real Decreto) pidió mucho esta pelea. Ofreceremos una buena pelea para los aficionados”, añadió Álvarez.

Álvarez descartó que este duelo contra un monarca de cuatro divisiones pudiera dejarle como el mejor púgil mexicano de todos los tiempos.

“Veremos cuando me retire dónde estaré en la lista de los mejores. No me preocupa ser el mejor mexicano de la historia, mis números hablarán por sí solos cuando me retire”, añadió el púgil, que presume de un récord de 63 victorias, 39 antes del tiempo, dos derrotas y un par de empates.

Esta pelea es la segunda de cinco en el contrato de Álvarez con Turki, valorado en 400 millones de dólares; la primera fue en mayo pasado, contra el cubano William Scull, contra quien el mexicano recuperó el título de la FIB.

Ese duelo fue criticado porque Scull se dedicó a huir de los puños de Álvarez, algo que podría cambiar contra Crawford, ya que Turki advirtió que habrá un bono para el púgil que logre un nocaut.

“Voy por todo, el bono y los títulos. No me preocupa tener que subir dos divisiones para enfrentarme a ‘Canelo’, voy a hacer historia”, comentó Crawford, uno de los mejores boxeadores libra por libra en este momento.

El estadounidense de 37 años, invicto en 41 combates, dijo que respetaba a ‘Canelo’, a quien intentará finalizar antes de los 12 asaltos.

“Los mejores de la historia han logrado cosas que la gente cree que son imposibles. Tengo todo para hacerlo, confianza en mí mismo, las habilidades y las herramientas para vencer a ‘Canelo'”, afirmó Crawford.