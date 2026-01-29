El campeón Toluca recibe al Puebla en el inicio de la cuarta fecha del Clausura

Puebla (México), 29 ene (EFE).- El campeón Toluca, que muestra la defensa más segura del campeonato, visitará mañana al Puebla, con el segundo ataque más pobre, en el inicio de la cuarta jornada del Clausura 2025 del fútbol mexicano.

Dirigido por el argentino Antonio Mohamed, los ‘Diablos’ suman dos triunfos, un empate y siete puntos con los que se colocan segundos de la clasificación, con cuatro unidades más que su rival de turno, decimocuarto de la tabla de posiciones.

Liderado por el portugués Paulinho, el Toluca tratará de imponer condiciones en el estadio de su rival, en el que saldrá como favorito.

De ganar, los monarcas de liga se convertirán en el primer equipo con 10 puntos y saltarán al liderato, en espera del resultado de las Chivas de Guadalajara que el sábado visitarán a San Luis.

De la mano del entrenador argentino Gabriel Milito, las Chivas ocupan el primer lugar con tres triunfos en tres salidas y nueve puntos. Tratarán de confirmar su buen inicio de torneo en el estadio de un San Luis con cuatro unidades.

El partido tendrá como expectativa el duelo entre los goleadores Armando González, del Guadalajara; y Joao Pedro, italiano del San Luis. Junto a Paulinho compartieron el liderato de anotadores del pasado Apertura y ahora serán las piezas principales del ataque de sus equipos.

Este viernes el Cruz Azul, cuarto de la clasificación, se meterá en el estadio del Juárez FC, noveno de la tabla. Será un desafío con ambos cuadros en busca de la portería contraria, que debe ser atractivo.

En el otro encuentro de mañana, los Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas, ocupantes del séptimo lugar, recibirán al Santos Laguna, penúltimo, con todo a favor para sumar tres puntos.

El sábado, el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales, que va en tercer lugar recibirá al Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, en un duelo llamativo con dos cuadros con buen inicio de torneo.

En otro partido sabatino, el América, anclado en el decimoquinto escaño, buscará anotar su primer gol ante el Necaxa. Como local, el equipo buscará su primera victoria para buscar acercarse a los puestos de clasificación.

Los Rayados son el cuadro de mejor ataque, con siete goles; cuatro más que Tijuana, sexto, que tiene dos anotaciones recibidas, las mismas que los regios.

En otros duelos, el sábado Atlas recibirá a Mazatlán y el Tigres UANL visitará al León.

La jornada concluirá el domingo con el Querétaro-Pachuca.

– Partidos de la cuarta jornada del Clausura mexicano.

Viernes 30.01: Puebla-Toluca, Pumas UNAM-Santos Laguna y Juárez-Cruz Azul.

Sábado 31.01: América-Necaxa, San Luis-Guadalajara, Atlas-Mazatlán, Monterrey-Tijuana y León-Tigres UANL.

Domingo 01.02: Querétaro-Pachuca.

(c) Agencia EFE