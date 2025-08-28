El campeón PSG se enfrentará al Barcelona y al Bayern de Múnich en la Champions League

El Paris Saint-Germain, actual campeón del torneo europeo, se enfrentará a rivales difíciles en la fase de liga de la Champions League, entre ellos el Barcelona y el Bayern de Múnich. El Real Madrid volverá a jugar contra el Manchester City y viajará a Liverpool.

El Paris Saint-Germain (PSG) tuvo un comienzo difícil en la defensa de su título de la Champions League, con partidos contra el Bayern de Múnich y el Barcelona, y el sorteo del jueves también le deparó rivales de Inglaterra y España, procedentes del bombo de los equipos con peor clasificación.

En teoría, los rivales más fáciles del PSG en la fase de grupos serán el Newcastle y el Athletic de Bilbao.

El Tottenham, campeón de la Europa League, también se enfrentará al PSG en una repetición de su partido de la Supercopa de hace dos semanas. El calendario de ocho partidos del PSG lo completan el Bayer Leverkusen, el Atalanta y el Sporting de Lisboa.

El Real Madrid también tuvo un sorteo complicado, que incluye un viaje al lejano oriente para enfrentarse al Kairat Almaty de Kazajistán, a 6.420 kilómetros de la capital española.

El Madrid, 15 veces campeón, se enfrentará a dos rivales ingleses del bombo de los equipos mejor clasificados y recibirá al Manchester City, al que venció en los playoffs eliminatorios de la temporada pasada. El Real Madrid también volverá a Liverpool tras perder por 2-0 en Anfield en la fase de liga del año pasado.

Además, el equipo de la capital española se enfrentará a la Juventus, en una repetición de su victoria en la final de 2017, y a dos rivales franceses, el Marsella y el Mónaco, donde el delantero estrella Kylian Mbappé comenzó su carrera.

Los aficionados del Liverpool darán la bienvenida a Trent Alexander-Arnold de vuelta a Anfield con el Madrid, y viajarán a los vibrantes estadios del Inter de Milán, el Eintracht de Fráncfort, el Marsella y el Galatasaray.

El Bayern de Múnich tendrá dos revanchas de finales recientes: en casa contra el Chelsea, donde el campeón alemán perdió la final de 2012 en su propio campo, y fuera contra el PSG, al que venció en la final de 2020. El Bayern también viajará a Chipre para enfrentarse al Pafos.

El Manchester City viajará al norte del círculo polar ártico para enfrentarse al Bodo/Glimt de Noruega y recibirá al antiguo ídolo de la afición Kevin De Bruyne con su nuevo club, el Nápoles.

El Inter de Milán, que perdió dos de las últimas tres finales, recibirá a los dos mejores equipos de la Premier League de la temporada pasada, el Liverpool y el Arsenal. El Inter venció al Arsenal en San Siro la temporada pasada.

El Kairat también recibirá al Club Brujas, al Olympiakos y al Pafos. El equipo también deberá viajar cuatro husos horarios al oeste para jugar contra el Arsenal y el Sporting de Lisboa.

El Bodo/Glimt también recibirá a la Juventus, al Tottenham y al Mónaco.

El Qarabag de Azerbaiyán es otro viaje largo hacia el este, a Bakú, para el Chelsea, el Eintracht, el Ajax y el Copenhague.

Esta es la segunda temporada del formato de la fase de liga, en la que 36 equipos se enfrentan a ocho rivales diferentes en un calendario ponderado hasta enero, y se clasifican en una tabla única.

Los cuatro recién llegados a la fase principal de la Champions League son: Bodo/Glimt, Kairat Almaty, el Pafos, de propiedad rusa, y el campeón belga Union Saint-Gilloise.

Los partidos en Bodo y Almaty se perfilan como los desplazamientos más largos de la historia para los equipos visitantes, y sus partidos en casa en enero serán de los más fríos en la historia de la competición. El Bodo juega en un campo de césped artificial climatizado.

El sorteo informatizado asignó a cada equipo dos rivales de cada uno de los cuatro bombos. Los equipos se clasifican en función de su ranking en las cinco últimas temporadas de competiciones de la UEFA.

El gran jugador retirado Zlatan Ibrahimovic sacó a cada equipo de su bombo y el ex ganador del Balón de Oro Kaká pulsó un botón para revelar la lista de rivales.

Los partidos comienzan el 16 de septiembre y la última jornada de la fase de liga es el 28 de enero. Ese miércoles por la tarde, los 36 equipos jugarán 18 partidos que darán comienzo a la misma hora.

Los ocho primeros equipos de la clasificación final pasarán a los octavos de final en marzo. A ellos se unirán los ganadores de ocho eliminatorias, en las que participarán los equipos clasificados del noveno al 24º, previstas para febrero. Los 12 últimos equipos quedarán eliminados.