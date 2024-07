El campeón olímpico chino Li culpa a los entrenadores por la derrota del equipo masculino en París

PARÍS, 30 jul (Reuters) – Li Xiaoshuang, bicampeón olímpico chino de gimnasia, dijo que los entrenadores del país eran los culpables de que su equipo masculino perdiera el oro el lunes.

“Nuestro equipo de entrenadores tiene problemas. No carguemos toda la responsabilidad en los atletas. Si han fallado, los entrenadores han hecho algo mal. Tenemos que decir la verdad después de fracasar”, dijo Li, de 50 años, en una retransmisión en directo por Internet que se hizo viral en las redes sociales chinas.

“Nuestros atletas son demasiado mayores. El deporte necesita gente joven. Tenemos que cambiar nuestra forma de entrenar y seleccionar a los atletas”, añadió Li, que ganó la medalla de oro en suelo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y en el concurso completo de Atlanta cuatro años después.

Los cinco gimnastas chinos que compitieron por equipos en París tenían una edad media de 26,2 años.

Los errores cometidos por Xiao Ruoteng, de 28 años, y Su Weide, de 24, en la barra fija durante la última rotación de la prueba completa del lunes, le costaron a China el oro, después de haber aventajado a Japón en tres puntos tras los cinco primeros aparatos.

Primero, Xiao cayó de rodillas desde la barra y, a continuación, Su cayó dos veces al suelo, lo que supuso la puntuación más baja de China en la jornada y la sorprendente victoria de Japón.

“Después de ver la competición, sentí mucho dolor. Fue realmente doloroso. Los buenos soldados necesitan un buen general. China tiene un gran equipo de gimnasia, pero nos falta liderazgo y eso es un problema”, señaló Li.

“Su consiguió el puesto en el último momento y apenas tuvo entrenamiento. No tenemos a nadie de 18, 19 o 20 años. ¿Cómo vamos a llegar a los próximos Juegos Olímpicos?”, afirmó Li, que tenía 18 años cuando ganó su primer oro olímpico.

Li también criticó la forma de entrenar a las gimnastas chinas, afirmando que se queman demasiado jóvenes.

“Deberíamos cambiar nuestros métodos de entrenamiento. No digamos siempre que nuestros cuerpos no son tan fuertes como los de las estadounidenses…, demos a las chicas un poco de tiempo para crecer. Las quemamos demasiado pronto”, afirmó.

Li dijo que China no había producido ninguna buena gimnasta en salto desde Cheng Fei, que ganó el oro en la prueba femenina por equipos y el bronce en salto en los Juegos Olímpicos de Pekín hace 16 años.

“Somos buenos en la barra de equilibrio y no estamos mal en las barras asimétricas, pero nuestro salto de potro… Me parece inaceptable. Las rutinas no han cambiado desde el 92”, declaró Li.