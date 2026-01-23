El calor ya afectó el Abierto de Australia

*Cambios en la programación de partidos.

El Abierto de Australia anunció ajustes en su agenda para este sábado como respuesta a las elevadas temperaturas que se pronostican en Melbourne, donde el calor podría acercarse a los 40 grados centígrados durante el transcurso de la tarde.

De acuerdo con la organización del torneo, los partidos correspondientes a la tercera ronda en las canchas principales se pondrán en marcha a las 10:30 horas locales. En tanto, la actividad en las pistas exteriores iniciará 30 minutos antes de lo acostumbrado.

El calor será protagonista de la jornada

En un comunicado oficial, los responsables del certamen detallaron que se prevé que el termómetro supere los 30 grados alrededor del mediodía y alcance su punto más alto hacia el cierre de la jornada.

“Recomendamos a todas las personas que asistan al Abierto de Australia tomar precauciones ante el calor y utilizar las áreas de sombra y enfriamiento adicionales disponibles en el complejo”, indicó la organización.

Por su parte, el servicio meteorológico del gobierno australiano alertó que la sensación térmica podría elevarse hasta los 40 grados durante la tarde.

Medidas especiales para cuidar a los tenistas

Desde 2019, el Abierto de Australia cuenta con un protocolo de calor extremo que contempla descansos adicionales para los jugadores, así como la suspensión momentánea de los encuentros cuando se alcanzan niveles considerados de alto riesgo.

Este sistema evalúa distintos factores, entre ellos la temperatura ambiente, la radiación solar, la humedad y la velocidad del viento, con el objetivo de proteger la integridad física tanto de los deportistas como del público.

Estas acciones se complementan con otras medidas implementadas en Melbourne Park, como la habilitación de más zonas con sombra y espacios destinados a la refrigeración de los asistentes.