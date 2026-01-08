El brutal KO de Mathieu Olivier sobre Ryan Reaves

COLUMBUS — Lo que comenzó como un duelo de miradas en el centro de la pista terminó en uno de los momentos más impactantes de la temporada 2025-2026 de la NHL. En una liga donde las peleas son parte del tejido cultural, lo ocurrido anoche entre Ryan Reaves (San Jose Sharks) y Mathieu Olivier (Columbus Blue Jackets) ha cruzado la frontera del deporte para convertirse en un fenómeno viral global.

El duelo de titanes

​No fue un intercambio fortuito. Ambos jugadores, reconocidos como los “pesos pesados” de sus respectivos equipos, acordaron el combate apenas cayó el disco. Durante casi 30 segundos, el Nationwide Arena mantuvo el aliento mientras los dos veteranos intercambiaban golpes de poder, prescindiendo de cualquier defensa.

​El momento del impacto

​La balanza se inclinó cuando Olivier conectó un derechazo limpio en la mandíbula de Reaves. El veterano de los Sharks, conocido por su durabilidad y físico imponente, perdió el equilibrio instantáneamente y cayó de espaldas sobre el hielo, quedando visiblemente aturdido. La imagen de Reaves —un hombre que rara vez retrocede— siendo ayudado a levantarse por los jueces de línea, se difundió en minutos, acumulando millones de reproducciones.

​Resiliencia y Protocolo

​A pesar de la espectacularidad de la caída, el espíritu competitivo de Reaves prevaleció. Tras pasar por el riguroso protocolo de conmoción cerebral en los vestuarios, el delantero sorprendió a la afición al regresar al hielo para el tercer periodo.

​”Es parte del juego. Mathieu golpea duro, hay que darle crédito”, comentó Reaves tras el partido, restándole importancia a las imágenes que inundan internet.

​El debate se reaviva

​Este incidente ha vuelto a poner bajo la lupa la Regla 46 de la NHL. Mientras los puristas defienden que estas peleas sirven para “autorregular” la intensidad de los jugadores y evitar lesiones por golpes sucios, los críticos señalan que un nocaut de esta magnitud es un recordatorio peligroso de los riesgos de salud a largo plazo.

​Por ahora, Olivier se queda con la victoria en el asalto, pero el mundo del hockey se queda con una de las secuencias más crudas y comentadas de los últimos años.